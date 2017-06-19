「愛心福利社」啟用 林智堅：活絡善心 整合實物資源

新竹市首間「愛心福利社」啟用，市長林智堅希望能活絡善心，整合各界實物資源。（記者蔡彰盛攝）

2017-06-19 16:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為使有需求民眾在取得實物資源時，能立即取得且擇其所需，新竹市首間「愛心福利社」今天在衛生社福大樓8樓開張！市長林智堅表示，未來將活絡民間單位善心、盤整各項資源，提供更完善的實物服務，使新竹市成為充滿愛的城市。

針對民間所提供物資，愛心福利社將進行統一盤整，民眾持社會處核發的愛心福利卡，「以點數取代金錢」，根據自身需求選取所需用品，領取後，更有「喘息空間」喝咖啡歇息，轉換心情。社會處預計服務1,000戶邊緣家庭，今年將服務6,300位民眾。

林智堅表示，他小時候唸書時，最期待下課時到福利社買麵包或牛奶，是當時的幸福回憶。新竹市提供物資的「實物銀行」已行之有年，社會處更加強化，結合民間力量、整合物資平台，創立實體店面愛心福利社，不僅將資源更有效提供給所需家庭，使有需求民眾能一目了然，透過點數「購買」所需民生用品。

「新竹市是充滿愛的幸福城市！」林智堅表示，愛心福利社的成立，除了感謝各民間單位發揮善心，與社會處一同協助相對弱勢、邊緣家庭，使物資發揮最大效益，也呼籲里長成為社會處與社區居民的橋樑，傳遞資源給需要的家庭，更期望未來有更多民間企業一起發揮善心。

社會處表示，林智堅相當重視弱勢脫貧服務，愛心福利社是方案之一，包含早安寶貝早餐券、呷熊飽餐食券、微型保險、愛心食材、愛享冰箱等，為有需求民眾撐起保護傘。愛心福利社位於衛生社福大樓8樓，開放時間為每週一到每週五早上9點至下午5點，提供全人式照顧，包含嬰兒用品、成人用品、泡麵灌頭、食品雜貨、飲品沖泡及生活百貨等六大類，滿足各年齡、族群需要。

社會處表示，民眾只經過社工評估符合資格後，先提供家戶7日愛心福利包，並根據家庭成員數核發愛心福利卡6個月（次）點數，物資點數計算，以市價6折為計，如：每月1,000點為例，民眾可以獲得市價約1,666元物資。同時也鼓勵邊緣家庭成員能「自助人助」，投入志工服務滿20小時，亦核發點數，取得愛心福利社實物服務。