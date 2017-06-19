桃園中壢出現「加長型」停車格 評價兩極

桃園市中壢區龍德街、龍福路出現「加長型」停車格。（翻攝自臉書爆怨公社）

2017-06-19 16:12

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友在臉書「爆怨公社」貼文指出桃園市中壢出現「加長型」停車格，魔術大的空間讓網友驚嘆「我實在不懂停車格要劃這麼大要做什麼…」此文引起網友評價兩極，有人認為根本沒規劃好在亂畫，但也有人肯定這樣很好停車；對此，桃園市政府交通局也有話要說。

照片中不論是汽車或機車的停車格，竟然都有兩輛車寬，這一幕讓網友驚訝，紛紛留言表示「感覺汽車是要停直的，機車長度可以停兩輛」、「這太妙了！我的悍馬終於有車位可以停了！」「大貨卡停車位吧」、「我也疑惑很久，附近有營區，可能方便停坦克吧」。

但也有網友認為這樣的停車格設計蠻便民的，直說「這是好辦法，避免三寶開門不看有沒有車，應該能大幅降低開門事故」、「好羨慕那麼“大”空間，怎麼停都進得去，（不會停路邊停車的我）」還說「不是很好嗎？要停車的時候不會影響到車流！開門不會撞到機車，行人多點路可以走」。

對此，桃園市政府交通局表示，此停車格位於中壢區龍德街、龍福路口的停車格，之所以「加大」畫設，是為配合市府養工處預定進行龍德街、龍福路人行道改建工程，所採取的臨時性短暫措施。

交通局還說，此工程是採漸進式方式分階段陸續施作，且該處鄰近忠貞等傳統市場，考量仍有停車需求，才將停車格臨時性加大，原預定養工處考量行人通道需求，未施工部分之內側道將設置施工圍籬，以隔出行人通行走空間，並保留停車格，是權宜之計，以兼顧施工、行人通行及停車需求的臨時性短暫作法，待施工完成後會依一般規格劃設停車格。