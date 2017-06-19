大安海洋音樂祭7月見 北汕路工程暫停施工

台中市大安區北汕路進行拓寬施工。（記者張軒哲攝）

2017-06-19 16:19

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市暑假首波觀光盛事大安沙雕音樂祭7月1日即將開幕，主要入園道路北汕路拓寬工程仍在進行中，為了將交通衝擊降至最低，確保遊客安全，市議員吳敏濟今日召集市府相關單位現勘，要求工程單位在6月28日之前，鋪妥柏油路面，夜間照明路燈須提前架設，以免遊客誤闖受傷。

今年大安沙雕音樂祭活動期間從7月1日至8月6日，活動為5年來最長，沙雕規模最盛大，觀光局預估今年人數可突破40萬人次，停車場容納量及進出交通面臨極大考驗。

吳敏濟指出，為了改善進出園區的順暢，爭取拓寬南北園進出道路，南園道路拓寬部分已經完工，北園的北汕路預計年底竣工，目前僅鋪設碎石路面，但活動下個月展開，大批遊客湧入，市府必須採取各項因應措施，以免影響遊客的安全及興致。

今日邀集觀光、交通、建設、警察4個局及區公所人員現勘。主辦單位估計，開幕當天可能有5至10萬人次造訪，道路施工工程將全面停工，其它時間工程以不影響安全的前題下進行施工。

吳敏濟指出，要求工程單位在6月28日之前，鋪上5公分厚的柏油路面。觀旅局副局長陳育正指出，夜間照明路燈須提前架設。沙雕音樂祭停車空間不足，動線不夠順暢，建議市府向國有財產局及民間租借閒置空地，闢建臨時性的區外停車場所。

交通局指出，今年活動期間安排有接駁公車，呼籲民眾儘量搭乘公車前往。假日北園不開放車輛進入，平日則可通行。

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