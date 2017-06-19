反對蓋可愛動物園區 自救會批政府黑箱作業

溪州鄉公所主任秘書陳淑芬（左）接受自救會陳情書。（記者陳冠備攝）

2017-06-19 16:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕反對可愛教育動物園區自救會今日號召二百多人，手持抗議布條，到溪州鄉公所抗議，對政府選址在溪州公園設置可愛動物教育園區過程黑箱，表達不滿，要求立即撤離，鄉公所主任秘書陳淑芬出面接受陳情書，並代為鄉長表示，蓋不蓋園區一切尊重縣府跟議會決定。

溪州可愛動物教育園區自上月說明會爆發衝突後，事件越演越烈，反對一方甚至由多位地方村長、代表組成自救會，表達抗爭到底的決心，自救會今天更首度號召200多位居民，手持「黑箱作業，選址不公」的抗議布條，示威遊行到溪州鄉公所，希望鄉長黃盛祿站出來一起反對，不過鄉長去勘災讓自救會撲空，現場轉交陳情書後，搭上遊覽車北上議會繼續陳抗。

自救會內容指出，縣府有意在溪州公園旁設立「流浪動物收容所」，讓溪州鄉親感到無比錯愕，因為此舉勢必帶來疫病、擾亂我們的安寧，毀了祖先辛勤建立的家園，毀了我們這一輩幸福與健康，而且嚇跑了每天來此休閒運動的民眾。

自救會會長劉禮財表示，縣府103年3月就行文給鄉公所要來會勘，可是鄉公所卻稱不知情，與縣府聯手欺瞞溪州鄉親，地點不公開，不透明，根本是黑箱作業。

對此黃盛祿重申，蓋不蓋一切尊重議會與縣府決定，公所並無主導權，並表示這案件經由議會通過，卻是議員帶頭抗議，是否有政治操作令人不解。陳淑芬說，103年有收到會勘通知，但後來也沒告知會勘結果，的確是等到抗議停工後，縣府才派人到所方說明。

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反對可愛教育動物園區自救會，手持「黑箱作業，選址不公」布條抗議。（記者陳冠備攝）