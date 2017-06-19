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雲林斗南高中搶菁英 5A++學生給10萬元

斗南高中校長游淑英今天頒發獎學金給直升學校的3位優秀學生。（記者黃淑莉攝）

2017-06-19  16:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕留住菁英學生，雲林斗南高中校長游淑英今天頒發獎學金給3位學生，他們會考表現優異且直升該校高中部，其中彭士維會考5A++、沈哲宇國中畢業全校前3名，2人都領到獎學金10萬元，沈佳恩會考成績優異獲獎學金6萬元。

游淑英指出，斗南高中是完全中學，歷年來學生升大學繁星表現優異，為鼓勵優秀學生直升及其他學校優秀學生就讀，學校去年修改學校各項獎勵及獎學金辦法，最高10萬元。

游淑英表示，學生直升可就近入學省去通勤上下課時間，而且對學校環境熟悉，且大學繁星入學機會更高。

彭士維僑真國小縣長獎畢業，在斗南高中國中部3年校排都在名列前茅，他的讀書方法就是落實「三習」，即課前預習、課後復習、多做練習題，3年後的目標是醫學系。

沈哲宇會考成績3A++2A+，國中畢業全校第2名，每天視作業規畫復習進度，多做練習題，心情浮躁時寫書法靜心，還喜歡畫畫。

沈佳恩會考成績4A++1A會考及在校成績優異獲頒獎學金6萬元，爸爸沈輝廷說，佳恩是屬於認真的孩子，她每天回家複習功課3、4小時。沈佳恩說，讀書不喜歡壓力太大，國中入學時就決定要直升高中部。

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