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首波節電獎勵登錄今截止 快登錄享4個月回饋

2017-06-19  16:02

［記者林筑涵／台北報導］台電夏季節電獎勵金加碼活動首波登錄將在今日截止，於第一波完成登記民眾可享有7至10月用電，每節電一度，當期立即折抵0.8元的回饋。活動開跑至今已近22萬用戶報名；不過，由於第二波登錄回饋金適用月份有所不同，民眾可趁今日完成，享有夏季全期節電回饋。

台電指出，過去「夏季獎勵金」類別，用戶夏季7至10月電費與去年同期相較，只要每省下一度電即可獲得0.6元獎勵金，而今年每度加碼至0.8元，活動更自原訂的5月31日延長至8月17日。

不過，日前除傳出民眾抱怨活動竟需登錄才算數，「一點也不親民」，節電網站也遭誤指釣魚網站、詐騙集團。台電業務副處長黃美蓮表示，為鼓勵民眾節電，同時提高節電參與度而改採登錄方式，目前節電獎勵金參與除網站外，也提供電話等管道協助用戶完成報名；台電也重申節電活動網站並非惡意網址，請民眾放心。

台電節電獎勵金加碼活動，分為兩階段，今日以前完成登錄者，7至10月用電皆可參與活動；而第二波於明日至8月17日登錄者，則僅有9、10月可計入節電獎勵。另外，據台電統計，去年度節電獎勵共發出27億，節電度數達34億度。台電活動網址，活動洽詢電話活動洽詢電話：（02）2738-1683，或台電客服專線1911可協助登錄。

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  • 台電節電獎勵金加碼活動迄今已有近22萬人登錄。（記者林筑涵翻攝）

    台電節電獎勵金加碼活動迄今已有近22萬人登錄。（記者林筑涵翻攝）

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