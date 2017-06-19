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都計變更回饋土地 新北再增700戶社會住宅

新北市政府透過都市計畫變更回饋土地，取得4處社會住宅用地，約可提供700戶。圖為土城區永和段基地現況。（圖由城鄉局提供）

2017-06-19  16:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府多元興辦社會住宅，透過都市計畫變更回饋土地，取得土城永和段、土城大安段、新莊安泰段及新店民安段共7828平方公尺基地，估計可提供700戶「只租不售」的青年社會住宅，目前4案進入規劃設計階段，最快明年底動工。

城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，4處基地為都市計畫工業區變更，捐贈給新北市政府的可建築用地，土地使用分區都是住宅區，由市府自建社會住宅，目前規劃土城永和段為90戶，土城大安段145戶，新莊安泰段206戶，新店民安段260戶，總計701戶，估計興建總經費約24億元，逐年編列公務預算支應。

黃永盛說明，4處青年社會住宅基地交通便利，生活機能佳，土城永和段、土城大安段分別位於承天路及忠承路，距捷運永寧站步行不超過10分鐘；新店民安段鄰近安坑快速道路，周邊有2處公園兼兒童遊戲場，新莊安泰段位於新莊區中正路558巷，距捷運新莊線丹鳳站約10分鐘路程。

4處青年住宅近期展開先期規劃，預計明年初統一招標，採統包工程（設計加施工）辦理，最快明年底動工，民國110至111年完工。

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