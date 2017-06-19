| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
泰國又傳爆炸！ 軍車撞炸彈釀6死4傷
 首頁 > 生活

鹿野高台不只有熱氣球 社區結合文化產業推「心」遊程

民眾彩繪風箏後，可以直接在高台大草原上享受放風箏的樂趣。（記者王秀亭攝）

2017-06-19  16:04

［記者王秀亭／台東報導］台灣熱氣球嘉年華打響鹿野高台的知名度，在地居民卻發現遊客只看到高台的美景，卻不了解高台蘊含豐富的產業及文化，在地居民、商家組成「高台好協會」，在勞動及返鄉青年協助下，整合現有資源，設計適合不同季節的小型套裝遊程，讓民眾也能高台的內在美。

高台好協會執行長許宏字表示，高台就像個美麗的女人，太漂亮反而才華被忽略，這塊地方除了熱氣球活動讓大家看到高台的美，還有茶產業、多元的農產品、刺激的飛行傘，及深耕幾十年的在地商家，在勞動部多元方案計畫支持下，結合社區嬤嬤、在地藝術家及返鄉青年，要合力打造一個高台「心」遊程。

高台好協會從今年一月開始籌畫，先找出在地特色，包括飛行傘、熱氣球、鳳梨採收等，製作出一幅幅與地方連結的3D電腦彩繪圖，讓民眾不用東奔西跑，就能用3D把高台特色帶回家，另外規劃與茶產業有關的「逗茶樂」，教遊客分辨不同茶種，「紙鳶與蛇鵰的談心」則是彩繪蛇雕風箏，並在高台大草原上享受放風箏的樂趣，還有鄉村藝術體驗等。

許宏字說，未來將依不同季節，規畫不同的小型套裝遊程，從半天的微旅行，到3天2夜的深度遊程，盼透過此一機會，深化在地觀光產業的發展，即使沒有熱氣球活動的支撐，仍能讓在地產業永續發展。

相關影音

廣告
  • 高台好協會將飛行傘活動做成3D圖，讓不敢實地體驗的民眾，透過拍照就能彷彿遨遊天際間。（記者王秀亭攝）

    高台好協會將飛行傘活動做成3D圖，讓不敢實地體驗的民眾，透過拍照就能彷彿遨遊天際間。（記者王秀亭攝）

  • 高台好協會將在地特色設計成3D圖，讓民眾體驗3D拍照的樂趣。（記者王秀亭攝）

    高台好協會將在地特色設計成3D圖，讓民眾體驗3D拍照的樂趣。（記者王秀亭攝）

  • 在高台大草原上放風箏，別有一番享受。（記者王秀亭攝）

    在高台大草原上放風箏，別有一番享受。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 放風箏 熱氣球 鹿野高台
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：鹿野高台不只有熱氣球 社區結合文化產業推「心」遊程


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.