鹿野高台不只有熱氣球 社區結合文化產業推「心」遊程

民眾彩繪風箏後，可以直接在高台大草原上享受放風箏的樂趣。（記者王秀亭攝）

2017-06-19 16:04

［記者王秀亭／台東報導］台灣熱氣球嘉年華打響鹿野高台的知名度，在地居民卻發現遊客只看到高台的美景，卻不了解高台蘊含豐富的產業及文化，在地居民、商家組成「高台好協會」，在勞動及返鄉青年協助下，整合現有資源，設計適合不同季節的小型套裝遊程，讓民眾也能高台的內在美。

高台好協會執行長許宏字表示，高台就像個美麗的女人，太漂亮反而才華被忽略，這塊地方除了熱氣球活動讓大家看到高台的美，還有茶產業、多元的農產品、刺激的飛行傘，及深耕幾十年的在地商家，在勞動部多元方案計畫支持下，結合社區嬤嬤、在地藝術家及返鄉青年，要合力打造一個高台「心」遊程。

高台好協會從今年一月開始籌畫，先找出在地特色，包括飛行傘、熱氣球、鳳梨採收等，製作出一幅幅與地方連結的3D電腦彩繪圖，讓民眾不用東奔西跑，就能用3D把高台特色帶回家，另外規劃與茶產業有關的「逗茶樂」，教遊客分辨不同茶種，「紙鳶與蛇鵰的談心」則是彩繪蛇雕風箏，並在高台大草原上享受放風箏的樂趣，還有鄉村藝術體驗等。

許宏字說，未來將依不同季節，規畫不同的小型套裝遊程，從半天的微旅行，到3天2夜的深度遊程，盼透過此一機會，深化在地觀光產業的發展，即使沒有熱氣球活動的支撐，仍能讓在地產業永續發展。

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