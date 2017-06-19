行不安全 彰化縣道因梅雨多「破相」

大雨過後，彰化多條縣道「破相」危及用路人行的安全。（記者顏宏駿攝）

2017-06-19 15:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕梅雨鋒過境，延續多日的豪雨，造成彰化縣內多條縣道出現大小不一的窟窿，嚴重威脅駕駛或騎士，帶來行車安全。

田中鎮三民里長鄭金賜表示，斗中路原本的坑坑洞洞，經過這波豪大雨，道路災損更嚴重，由於柏油粉碎，掩埋在道路下方的碎石曝露，灑落坑洞四周，之前他已目睹多件「犁田（摔車）」，如果不快點修補，這些坑洞在夜間難以識別，危及騎士的行車安全，縣府不可不慎。

縣府工務處設施維護科長林慶濠表示，6月3日第一波梅雨鋒面報告，豪雨持續2、3天，就造成部路面毀損，縣府還沒來得及修護，從上週四又來了第二波鋒面，且這次降雨時間更長。

林慶濠說，目前受損較嚴重的縣道，分別有彰141線（員集路、中山路、東閔路）、彰148線（員鹿縣路）、彰150（斗中路、斗苑路）等，幾乎所有縣道都有大小不一的坑洞。

他說，縣府四家合約廠商，共出動7部道路修補車，到目前為止已修補70處縣道坑洞，由於雨還可能再下，預料這幾天報修的坑洞還會增加。他表示，縣府仍以道路使用頻率最高的縣道優先修補，鄉道部分，要等到縣道完成後才能開始進行。

民眾若發現道路有坑洞，記下道路清楚位置、地點，撥打路平專線「 0800665050」，他們受理後，排入待修補道路，再通知修補車儘速前往施工。他強調，由於這次梅雨鋒道路受損是全面性的，而縣府的契約廠商只有4家，7部道路修補車是最高的施工能量，所以民眾要有心理準備，報案後，無法立即獲得修複。