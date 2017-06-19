83歲獨居老奶奶想念炒米粉 華山志工幫圓夢

83歲獨居老奶奶想念炒米粉和肉圓的味道，新竹市華山基金會和業餘歌唱協會志工特地帶小吃跟劉奶奶共餐，還一起唱歌，感受有人陪伴的溫馨。（記者洪美秀攝）

2017-06-19 16:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市83歲獨居劉奶奶4年前喪偶，因高血壓、心臟病和白內障，導致行動不便，每天只有市府送餐人員來的時候有人可說話，華山基金會與業餘歌唱協會志工得知劉奶奶情況，常到家中探訪，得知吃膩便當的劉奶奶想念炒米粉及肉圓的美味，今天中午特地帶著小吃到劉奶奶家共餐，還陪唱歌，讓劉奶奶露出久違的笑容，讓她感動說，有人陪說話真好。

華山基金會新竹市工作站的志工說，劉奶奶雖有子女，但子女都因成家不在身邊，幾年前還有老伴相陪，但老伴過世後，她便獨居在東南街的巷弄內，加上慢性病及行動不方便，幾乎每天都坐在沙發上，就等著市府社會處送餐人員送便當來家中。

基金會志工說，志工每週會到劉奶奶家探訪，每天也會打電話給劉奶奶，這幾天下雨，擔心住一樓的劉奶奶家中恐淹水，也會打電話關心問候，前陣子探訪過程中，劉奶奶曾表達吃膩了便當的味道，很想吃炒米粉及肉圓等小吃，於是志工們昨天與業餘歌唱協會的志工，帶著炒米粉和新竹肉圓及滷味等小吃來劉奶奶家中共餐。

業餘歌唱協會志工幾乎人人都有一支隨身唱的麥克風，劉奶奶聽到歌聲，眼睛一亮，雖然拍子沒跟得上，但已開口跟著哼唱，享受難得的唱歌時光，也讓劉奶奶心情大好。

華山基金會表示，竹市像劉奶奶這樣的長輩有850人，他們因失能、失智或失依獨居，需要各界關懷與捐助和陪伴，只要每月1250元，就能幫弱勢獨居老人獲得陪伴與關懷，可電洽：03-510-4678，張小姐。