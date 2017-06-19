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搶救瀕危老松樹 外埔區公所有請樹醫生

外埔區六分路老松樹緊鄰公所，以支架支撐。（記者張軒哲攝）

2017-06-19  15:18

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔區公所停車場前方老松樹樹齡近百年，佇立於外埔區六分路，老松樹胸高直徑約為60公分，是外埔區珍貴老樹之一，這2年其主枝幹不敵颱風侵襲，有傾倒之危，公所於樹下更換並加設支架予以支撐。請樹醫生執行防治工作，以樹幹注射方式，讓老樹持續陪伴區民，受到鄰里好評。

外埔區六分路老松樹緊鄰公所，從日治時代就挺立於外埔街區，老松樹胸高直徑約為60公分，樹圍約為1.76公尺，樹冠覆蓋面積10平方公尺以上，據在地耆老口述表示，推估樹齡超過80年。

老松樹多年來隨著風向或向陽性等因素，樹蔭朝向六分路延伸生長，枝葉覆蓋幾乎覆蓋於六分路上，近年主枝幹彎腰伸展，多年前公所見其主枝幹傾斜，擔心有傾倒危險，於下方加設一支架予以支撐。

外埔區長卓義騰指出，老松樹這2年遭遇颱風侵襲，因樹齡漸增，遭松材線蟲入侵，生長狀況堪憂，為加強保護珍貴老樹及落實環境綠美化，決定為老樹診治及更換支撐架。

區公所請樹醫生以樹幹注射方式，將殺線蟲劑直接灌入樹幹，讓藥劑在全株浸潤，以殺死侵入的松材線蟲，保護松樹免於感染受害，又為老松樹增加支架以支撐老松樹主枝幹彎腰的部位，並更換支架位置，讓原本支撐位置休養生息，且再輔以軟墊減緩樹幹與支架摩擦可能受到傷害，公所貼心愛護老樹，獲得六分路居民好評，也不怕老樹倒塌，壓傷行人或車輛。

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  • 外埔區六分路老松樹以支架支撐。（記者張軒哲攝）

    外埔區六分路老松樹以支架支撐。（記者張軒哲攝）

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