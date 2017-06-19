畢業生出遠洋 熬半年可申請50萬獎勵金

漁業署每半年發放50萬元現金，鼓勵畢業生出海，圖為前鎮漁港。（記者黃旭磊攝）

2017-06-19 15:10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕畢業生上遠洋船捕魚，月薪加紅利可望超過50K，政府每半年還獎勵50萬元現金，不過，有人出海3天就放棄。

漁業署為鼓勵畢業生上遠洋漁船服務，本月中旬起調整「獎勵水產海事院校畢業生上漁船服務計畫」名額及發放方式，請領者每服務（出海）滿半年即可提出申請新台幣50萬元，申請名額從6名增加到10名，若加上船公司月薪及紅利，月薪超過5萬元。

漁業署副署長黃鴻燕表示，今年計畫較往年不同，獎金從每年100萬元改為每半年50萬，方便申請者調度財務，而計畫從民國89年陸續開始，獎勵具備專業知識畢（結）業生上遠洋漁船服務，補足我國漁業勞動力短缺、彌補漁業人才斷層問題。

據了解，出海者多在圍網漁船服務，高雄市豐國水產、穩發漁業聘僱多名，其中有不到30歲升任幹部，出海多年收穫穩定。

承辦人員表示，申請者需通過遠洋漁業開發中心基本船員訓練，於暑假7、8月訓練，12月出海，要真正接觸到海才能請領獎勵金，「有學員沒通過測驗，也有出海3天受不了，中途放棄。」

漁業署表示，計畫對象以未曾領有船員手冊且具備相關專業資格者為限，包括（1）水產海事院校漁業、航海、輪機、電訊等相關科系畢業（此類資格者擁有優先媒合權）、（2）公私立高級職業學校以上輪機、機械、電機、電工等科系畢業、（3）海軍士官學校以上輪機科畢業及（4）公共職訓中心訓練結業，領有冷凍空調裝修、車床工、鉗工丙級以上技術士檢定合格證書者。