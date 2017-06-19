高市公告違反勞基法企業240家

2017-06-19 14:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局今（19）日公布106年第4次違反勞基法名單，總計240家違規，分別開罰2萬至30萬元。

其中，台灣淡水河谷公司未於勞工退休起30日內給付退休金，遭罰30萬。公準精密工業公司未給付勞工加班費、未記載勞工出勤紀錄至分鐘、使外籍勞工單月加班高達130小時，因重複違法，勞工局祭出16萬重罰。

另外，中友船舶貨物裝卸承攬公司未給足勞工加班費、使勞工單日工作高達15小時、又經勞工局第3度查獲使勞工連續出勤14日，開罰14萬元；一路發國際物流公司3度未依法置備勞工出勤卡，且未給付勞工職災補償，開罰10萬元；臺灣塑膠工業公司與製程作業勞工簽訂11個月定期契約，另1個月交由外包公司僱用，導致勞工年資中斷，損害勞工特休假權益，勞工局認定違法，處分4萬元。

因應求職旺季到來，勞工局也提醒社會新鮮人，務必做好求職準備。應徵前可先到全國商工行政服務入口網查詢公司登記資料，瞭解公司概況；面試當天要觀察公司是否正常運作，並注意現場是否有潛在危險。應徵過程切記遵守7不原則「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」，以免落入求職陷阱造成權益損失。民眾如有問題可撥打申訴專線07-8124780。