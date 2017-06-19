潭子國中管樂團畢業公演 校長薩克斯風協奏令人感動

潭子國中校長蔡玉玲以薩克斯風，在潭子國中管樂團畢業公演中協奏「望春風」一曲。（記者歐素美攝）

2017-06-19 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕潭子國中昨晚在台中市中興堂舉辦管樂團畢業公演，校長蔡玉玲苦學薩克斯風半年，昨也登台與樂團協奏「望春風」一曲，令家長十分感動，家長表示，現在肯與學生一起學習的校長真的不多，十分勵志；蔡玉玲笑說，自己第一次上台也是「皮皮剉」，但她想向學生證明「人有無限可能，永遠不要放棄學習的機會」。

潭子國中管樂團成軍7年，校方提供樂器供有興趣的學生學習，減輕家長的負擔，而該校管樂團也不負眾望，幾乎年年榮獲全國管樂比賽特優第一。

蔡玉鈴去年到校後，認為學校的管樂隊這麼厲害，自己也應該跟他們學習，剛好有家長表示朋友想出售二手薩克斯風，蔡玉玲開始拜師學習薩克斯風，練習約半年。

蔡玉玲說，自己就讀台中女中時，受音樂老師影響，常到中興堂聽音樂會，沒想到時隔35年，自己竟能和學生一起上台表演，真的是「人生處處有驚喜」。

由於不會樂器，也不懂五線譜，52歲才開始學習吹奏薩克斯風的蔡玉玲，只能拼命把握機會練習，除了利用放學及休假在家練習吹奏，更利用學校午休吃飯時間，餓肚子練習，以免影響學生午睡或上課，她笑說，還有學生跟她說：「校長，你的薩克斯風已成為我們的午餐音樂」。

蔡玉玲說，自己很樂於學習，但要上台演奏也是「皮皮剉」，只能強迫自己克服；許多家長看到校長跟學生一起學管樂，還上台表演，十分感動，認為蔡玉玲全力以赴，是孩子學習的榜樣，十分勵志。

蔡玉玲表示，台中市政府將於2018舉辦世界花博，明年管樂團畢業公演將規劃以「花」為主題進行演奏，希望藉此推廣花博及潭子國中管樂團。