看牙免煩惱 香園新診療室綠意盎然好舒壓

香園紀念教養院新牙科診療室今年啟用，搭配綠意盎然的花園庭院，讓院生得以在熟悉的環境中，放鬆心情就診。（記者廖雪茹攝）

2017-06-19 13:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕身心障礙者看牙，可沒那麼容易！私立香園紀念教養院獲台北市北區獅子會等社團發動募款聯合資助，重新建置一間牙科診療室，搭配綠意盎然的花園庭院，讓院生得以在熟悉的環境中，放鬆心情就診。

香園教養院院長黃慧玉表示，香園現有183名院生。過去帶院生看牙齒，常得耗費一番心力，除了交通花費，院生到陌生環境容易緊張，還常遭受他人異樣眼光，甚至遭診所拒看；98年起，獲得新竹縣牙醫師公會的協助，安排愛心牙醫師輪流到湖口和新豐院區看診，每月5次，為院方解決了一大難題。

不過，院區創建28年，該診間出現排水系統問題，多次淹水，加上設備老舊，遲遲未能改善。

台北市北區獅子會會長楊孟峰獲悉後，會同新生代聯誼會和香港太平山獅子會多次現勘後，發動募款聯合資助，幫助香園打造一間新牙科診療室，並在今天上午落成啟用。香園董事長蔡永興、基金會董事長蔡明才，感謝會長、獅兄代表獅子會慷慨捐贈，含設備、裝潢總價將近60萬元。

新診療室擁有一套全新的牙診床，看診時可欣賞窗外的綠樹，牆面也漆上明亮的綠漆；診間前方有一塊綠地，栽種各式花草，還放置休閒椅讓候診患者放鬆心情，堪稱是五星級的環境。

香園教養院已故創辦人蔡永勳，曾任台北市北區獅子會第5屆會長，熱心公益，楊孟峰為第55屆會長；也因此，該會1、20年來長期募款贊助香園，例如近幾年協助改善廚房瓷磚、添購烘焙設備、乾衣機、遮雨棚等，多靠熱心會員共襄盛舉。