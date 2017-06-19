歷經30小時破殼而出 褐林鴞寶寶卡哇伊

褐林鴞寶寶每到餵食時間努力張口討食的模樣，十分可愛也令人憐惜。（圖由台北市立動物園提供）

2017-06-19 13:04

〔記者張議晨／台北報導〕台北市立動物園今年首次人工孵化稀有猛禽「褐林鴞」，目前剛滿半個月的雛鳥，全身覆滿白色絨毛，一到餵食時間就努力張口討食，可愛模樣令人憐惜，為照顧得來不易的寶寶，園方還動員3位保育員輪番接力，要讓褐林鴞寶寶順利長大。

5月上旬，保育員發現褐林鴞產蛋，不過蛋並沒有安穩待在巢中，而是產在戶外活動場地上，保育員以為是「棄蛋」，小心檢視後，因蛋殼完好無損，立即送往人工孵化室孵化，雖然棄蛋孵化率低，但仍在6月1日傳來好消息，小寶寶靠著自己的力量，賣力地啄開蛋殼，經30小時努力，終於順利破殼而出。

剛出生的褐林鴞寶寶體重約39公克，濕濕的身體看起來粉嫩粉嫩，完全乾躁之後，則變成白色毛茸茸的模樣。由於動物園未曾以人工哺育雛鳥，負責照顧褐林鴞寶寶的保育員各個繃緊神經、全力以赴。

動物園發言人曹先紹說，園內的褐林鴞夫妻，雖曾經有過產下受精蛋的紀錄，卻在孵化後期因為胚胎不健全或停止發育等因素，母鳥隨即放棄孵化，並且啄食蛋體補充流失的養份。不過，這是物競天擇的本能，因為在野外，快速補充能量是生存的不二法則，也才能在最短時間內，繼續繁衍下一代。