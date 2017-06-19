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新樓醫院引進體外震波碎石機 造福尿路結石患者

2017-06-19  12:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院為提供尿路結石患者更安全、有效及舒適的醫病治療，斥資升級引進最新第三代的體外震波碎石機，可「縮短1/3治療時間、免開刀麻醉」，由電腦三維自動快速精準定位結石，台南、麻豆兩家新樓醫院都設置，造福尿路結石患者。

進入夏季，天氣越見炎熱，多數人愛躲在冷氣房，因為現代人水分補充少，加上天氣熱、少運動，增加尿路結石罹患風險，尿路結石也好發於夏季。新樓醫院表示，據調查指出，台灣地區尿路結石盛行率約10%，男性較女性好發、比率約3：1，而結石患者復發率每年達15%以上，五年內會有50%患者復發。

新樓醫院院長蔡江欽指出，該院引進德國Donier（多尼爾）體外震波碎石機，台南、麻豆新樓各設置一台，造福受尿路結石所苦的民眾，新樓泌尿科醫師在治療尿路結石經驗豐富，搭配使用新機型，能讓治療更安全、精準。

新樓泌尿科醫師謝峽浪指出，現今執行尿路結石的儀器未必能將結石震的粉碎，導致病人術後仍可能有隱隱作痛的狀況，且儀器治療時發出聲響較大，部分病人治療時會產生恐懼。據台南新樓醫院統計，該院泌尿科門診一年約有600名尿結石病人求診，為提升醫病品質，引進最新第三代機型，儀器採用X光與超音波雙定位系統，即時動態定位，快速精準定位結石所在，將結石擊碎，隨尿液自然排出體外。

他說，新儀器利用最先進電磁式震波原理，均勻穩定的震波能量，可減低對身體組織損傷，減輕治療時疼痛，是一種免開刀、免麻醉，安全與接受度高的治療方式，大部份病人可以在門診時治療，不需住院。

泌尿科醫師呂敏中也說，患者經治療後極少數有血尿或皮膚紅腫現象，只要凝血無問題，多喝水就可以在三、四天內改善，除了多喝水以利碎石排出體外，也務必依回診時間由主治醫師追蹤檢查。醫師提醒，尿路結石好發於夏季，且容易發生在少運動的民眾身上，想避免尿路結石須維持每天喝2000cc水分的習慣，建議民眾多喝水、少憋尿預防尿路結石，也可降低復發率。

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  • 台南新樓醫院引進最新體外震波碎石機，造福尿路結石患者（記者王俊忠翻攝）

    台南新樓醫院引進最新體外震波碎石機，造福尿路結石患者（記者王俊忠翻攝）

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標題：新樓醫院引進體外震波碎石機 造福尿路結石患者


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