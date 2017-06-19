擺脫扛行李上下階梯 南迴鐵路各站將設電梯

2017-06-19 12:42

［記者黃明堂／台東報導］或扛或提大行李上下階梯，這是南迴鐵路各車站常見的景象隨著電氣化改建站體工程，各站將裝設電梯，達到無障礙空間，也紓解旅客提大行李的不便。

原本依鐵路局南迴鐵路電氣化工程將到109年底完工，也就是屆時才提供電梯服務，但立委劉櫂豪今天現勘時，要求更動施工順序。

鐵改局副局長伍勝園允諾優先辦理電梯工程，讓民眾及早享受便利，預計最慢108年1月，大武及古莊站，就可以先有電梯，同年7月瀧溪及金崙站，至於知本、太麻里及康樂站，則待電氣化標案招標完成後，優先施作電梯。

劉櫂豪與鐵改局官員今天到知本站實勘無障礙設施配置，目前該站一樓到地下道通往月台，階梯長約10公尺，不少旅客提著大行李箱爬上爬下，老人家很吃力，年輕女孩也不輕鬆。

至於肢體障礙者，則有簡易設施，須先走便道跨越多條鐵軌抵達月台，再站上簡易無防護的升降台，才能上月台，有些提不動行李的非障礙旅客，也是透過這種方式往返月台。

劉櫂豪說，很多民眾反映了南迴鐵路沿線車站的不便，所以利用南迴鐵路電氣化施作的機會，他要求鐵路局在進行站體改善工程時，特別施作電梯，並且，調整施工順序，優先設置電梯，上述時程是鐵改局的保守估計，實際上應可更快，明年就可實現。

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