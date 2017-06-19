陸蟹路殺成生態保育課題 農業局培育志工調查

陸蟹。（資料照）

2017-06-19 12:20

〔記者歐素美／台中報導〕近年來陸蟹路殺成為台灣海岸線重要的生態保育課題，高美濕地也陸續出現陸蟹被路殺的狀況，為此，台中市農業局委託社團法人台灣野鳥協會辦理「高美濕地陸蟹資源調查與教育推廣計畫」，在清水區高東社區發展協會舉辦「高美濕地陸蟹調查志工訓練課程」，將培訓30名志工，期有效保護高美濕地內的生態。

台灣野鳥協會昨邀請東海大學生命科學系教授林惠真與蔡鵑如博士為學員授課，內容包括高美濕地的簡介、認識陸蟹、夜間調查方法、實地現勘與調查方法操作等，志工經培訓後，將與講師們共同進行高美濕地陸蟹調查工作。

農業局指出，依據東海大學林惠真教授研究團隊的最新調查，發現高美濕地周邊防汛道路的陸蟹路殺狀況相當嚴重，研判應是夏日高美濕地遊客眾多，傍晚時多數遊客散場離開，剛好是螃蟹（尤其是陸蟹）準備離開洞穴前往灘地釋卵，才造成許多陸蟹被車輛輾斃。

農業局表示，陸蟹為高美濕地境內重要的指標生物，希望透過「高美濕地陸蟹資源調查與教育推廣計畫」，調查高美地區陸蟹族群分布及路殺狀況，作為未來為高美濕地護蟹環境教育行動的教材，達成重要濕地內生態保護的理念。交通局也指出，將全力配合調查結果，作為未來高美交通管制重要的依據，降低路蟹遭路殺的發生率。