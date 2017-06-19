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幫農民搶收一期稻 西螺農會24小時不打烊

碰上梅雨鋒面不斷，今天雨勢稍晴農民搶收一期稻。（記者廖淑玲攝）

2017-06-19  12:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連日豪雨下不停，今天起雨勢稍歇，田間出現搶割潮，為幫農民搶收一期稻，西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心今天起24小時不打烊，農民只要送稻穀進場，農會就一定收，讓農民讚聲連連。

面對梅雨鋒面一波接一波，一期稻作嚴重倒伏、發芽，隨著今天「歇雨腳」，農民忙著搶收稻作，各地農會稻穀乾燥中心運穀車也一班接一班絡繹不絕。

西螺農會總幹事廖錦富指出，目前正值一期稻收割期，卻碰上此波致災性梅雨不斷，讓農民憂心忡忡，雖然青米（未熟）粒偏高、濕度也高，今天天氣稍稍放晴，農民已開始搶收，預估本週會進入收割高峰期。

廖錦富強調，為讓農民不必擔心無人收稻穀，西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心今天起三班制、24小時不打烊為農民服務，29.9度以下溼穀價格每百公斤970元，比起去年同期950元還高，讓農民喜出望外，直感謝西螺農會照顧農民的用心。

稻農陳財守指出，他種了1.2公頃的水稻全發芽，今天搶收，欲哭無淚；農民蔡清良原本緊張沒有割稻機，獲悉西螺農會日夜都會收稻穀，還專程到農會感謝。

廖錦富說，若是農民稻穀發芽情況太嚴重農會無法收購，已協調民間碾米廠代為堆放，再向農政單位申請災損補助，不會再發生前年搶割、排隊還搶不進農會稻穀乾燥中心的問題，籲請農民放心。

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西螺農會總幹事廖錦富檢視收購稻穀，溼度仍偏高。（記者廖淑玲攝）

搶收的稻穀溼度仍偏高。（記者廖淑玲攝）

農民搶收一期稻。（記者廖淑玲攝）

西螺農會總幹事廖錦富說明此波收購稻穀標準。（記者廖淑玲攝）

農民搶收一期稻忙著送進西螺農會稻穀乾燥中心。（記者廖淑玲攝）

西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心忙得不可開交。（記者廖淑玲攝）

收購稻穀溼度仍偏高。（記者廖淑玲攝）

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相關關鍵字： 割稻 搶收 稻作倒伏 西螺農會
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