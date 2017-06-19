童趣又溫暖 勞動部正妹學員設計育德之家諮詢室

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「視覺傳達設計班」學員陳佩妤負責設計桃園私立育德之家的諮商室。（記者周敏鴻攝）

2017-06-19 12:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署學習日本綜藝節目「超級全能住宅改造王」，將職群學員的訓練結合公益活動，幫「桃園私立育德之家」進行生活環境改造，其中正妹學員陳佩妤以長頸鹿、小鳥等圖案設計的諮詢室空間，氣氛溫暖令人驚艷。

桃竹苗分署丁玉珍說，勞動部每年透過職訓各班專長，前往弱勢機構提供無償的維修、冷氣健檢等服務，今年首度學習「超級全能住宅改造王」，為育德之家進行環境改造，其中諮商室已經完工。

原來的諮商室只有單調壁面，由「視覺傳達設計班」學員陳佩妤負責設計，她參考國外兒童牙醫診所的諮商室個案，以長頸鹿、小太陽、小鳥、大樹等簡單插圖設計，加上燈光點綴，營造出充滿童趣、感覺很溫暖的氛圍，讓育幼院人員非常高興。

陳佩妤說，她從育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系畢業後，就從事網拍的美編與APP介面設計等工作，因景氣差、遇上公司裁員，她就報名桃竹苗分署的「視覺傳達設計班」，希望透過課程學習與「幸福生活大改造」的公益活動，增進自己的設計概念與實務經驗，厚植自己未來投入業界工作的實力。