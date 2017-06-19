醫病》7年5次試管做人失敗 中醫翻轉體質如願受孕

台南市立醫院中醫師張炯宏用心協助一對七年做五次試管嬰兒失敗的台商夫妻如願受孕。（記者王俊忠翻攝）

2017-06-19 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕38歲陳姓台商長年在中國經商，妻子獨留台灣，夫妻結婚7年「做人」不成功。陳太太到西醫婦產科檢查身體狀況不錯，僅輸卵管阻塞，婦產科建議以試管療程求子，7年內做過5次試管都失敗，最後決定求助中醫。陳太太經台南市立醫院中醫師張烱宏6個月體質大改造，終於在第6次試管療程順利懷孕，現已懷孕30週。

張烱宏醫師詳讀陳太太的西醫檢查報告，並了解其求子過程，透過中醫四診（望、聞、問、切）發現陳太太體型中等、小腹肥滿、臉部皮膚易出油、多汗且黏、偶胸悶，身覺重著感、大便軟而不實、睡不飽、苔白厚膩、脈滑等，屬於｢痰濕｣體質，因為痰濕阻於下焦，影響經絡氣血運行，因此，體外培養無異常的胚胎，一植入子宮就無法順利著床而小產。

張醫師在治療上，一方面使用健脾利濕祛痰如半夏、陳皮、生薑、茯苓等中藥，另一方面為飲食衛教，請陳太太少吃甜食、冰涼飲料與生冷瓜果，經過6個月調理，陳太太體質翻轉，小腹肥滿不見了、臉部較不易出油、身體感覺輕盈許多、大便呈條狀、精神佳、舌苔由白厚膩變成薄白苔，痰濕體質大為改善，第6次取試管療程，終於順利懷孕。

張炯宏表示，國人晚婚，不少人採取試管療程求子，但臨床上常會遇到即使經過試管療程也無法成功求子的案例。如陳姓夫妻檢查免疫方面無異常，期間服用過阿斯匹靈、使用子宮腔鏡處理子宮內膜息、子宮內膜刮搔術等，卻一直找不到無法受孕的原因。他提醒，現代醫學檢查之外還存在體質的特異性，如痰濕、血瘀、氣血不足等體質，都會影響受孕成功與否？建議不孕夫妻進行試管療程前，可尋求中醫師協助調理體質，再進行試管療程，可大為提升受孕成功率。