動手學歷史！左營舊城縮尺築城、遺跡考古很夯

民眾體驗築城夯土。（文化局提供）

2017-06-19 11:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷史不只透過記憶學習，還可動手作﹗高市文化局正透過見城、興濱計畫，引導民眾透過雙手體驗歷史。

文化局說明，學歷史可以不只是靜態閱讀與記誦，市府與高市舊城文化協會正推動的見城計畫，規劃有「見城一日旅人」、「舊城采風半日導覽」的導覽體驗，以左營舊城為焦點，安排靜態學習與動態行腳加手作體驗，人氣頗高。

其中的「縮尺築城」、及城內空間「遺跡考古」2項，更是難得體驗，吸引不少民眾報名參與。

文化局指出，「縮尺築城」顧名思義是當年鳳山縣舊城修築石城工程的規模縮小版，希望讓參與民眾體驗到，在無機械動力年代，靠著人工手作築城的艱辛，手作體驗包含夯土、製磚、疊砌咾咕石等。

另一項獨特體驗是城內空間「遺跡考古」，在國立成功大學考古學研究所引領下，大小朋友可進入考古探坑，親自進行挖掘、紀錄與篩選，彷彿化身考古達人，透過雙手認識左營歷史。

左營舊城（鳳山縣舊城）於民國74年由內政部頒布台閩地區第一級古蹟，是當時高雄市唯一的一級古蹟﹔91年文資法修正後更改為國定古蹟。

此城於西元1826年完工，至今有190年以上歷史，歷經滄海桑田，仍幸運保留住東南北三座城門及城牆，民國102年更發掘出西門基座遺蹟。

文化局表示，見城、興濱2計畫持續進行中，歡迎有興趣民眾把握機會看看，詳情可至高市文化局官網。