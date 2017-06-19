夏天吃冰 台南市傳統冰店聯合促銷

炎炎夏日，消暑冰品受歡迎，南市經發局推薦傳統市場冰品，歡迎民眾前往品嚐。（記者王涵平攝）

2017-06-19 11:22

〔記者王涵平／台南報導〕炎炎夏日，消暑冰品受歡迎，南市經發局推薦傳統市場冰品，歡迎民眾前往品嚐。

經發局今日邀多家冰品店召開記者會，副局長殷世熙邀民眾多體驗傳統市場小吃美食，例如沙卡里巴市場「專治口渴」位於海安路旁，店內以復古為主要設計風格，隨處可見古早物品及擺設，利用木頭搭製小吧檯讓民眾稍做休息。店內除一般各式飲品茶類、冬瓜茶、奶茶，最受年輕人歡迎的是多彩繽紛的創意特調飲品，且不定期研發新品，如藍白橙三層色彩的＂碧海藍天＂，最上層是無糖綠茶，搭配中層多多綠，底層是甘甜的藍柑橘，豐富多層次的口感，怕甜民眾也不用擔心。

鹽水觀光美食城的「月港冰城」，老闆重視食品衛生安全，豆花採用非基改黃豆製造，即使顧爐火相當費時，仍堅持不使用消泡劑等添加物，招牌紅豆、芋頭等配料每天親自熬煮，不購買市售現成品，茶類部分慎選檢驗合格茶葉，愛玉使用天然愛玉子手工製造，不用一般果凍粉，當季水果切好各自保鮮，為品質及衛生嚴格把關。

西港公有零售市場的「真五洲熱飲○冰刨冰」已有40年歷史，所有材料都經過老闆夫妻手工製作，天然無色素、無香精，好吃又符合健康概念，以紅糖熬煮的新鮮鳳梨，消除鳳梨的刺激口感，又能保持鳳梨的香氣及果粒，是人氣相當高的配料。