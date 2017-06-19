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竹市金城新村閒置土地 變身公園綠地和停車場

新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

2017-06-19  11:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市金城新村，俗稱將軍村的國防部閒置土地，市府推動國有土地活化計劃，將把此荒地變身為公園綠地和停車場，市長林智堅與當地民代今天上午舉行動土典禮，未來將提供200個汽，機車停車位，預計11月下旬啟用，方便附近居民停放及未來將軍村圖書館所需。

林智堅說，將軍村的國防部閒置土地有1萬5000坪，但拆遷後土地閒置雜草叢生，垃圾堆積，更成為蚊蟲孳生場所和治安亂點，影響附近居民生活品質，因此市府才會啟動國有土地活化計劃。

林智堅說，過去市府已成功將虎林段的國有閒置土地變為國中及高中學生棒球隊的練習棒球場，也將東大路錦華新村整地變停車場，現在則把金城新村的國有閒置土地再整地成公園和停車場，希望提供居民好的居住品質。

林智堅說，金城新村部分眷村土地將做為將軍村圖書館使用，因應未來停車需求，也把閒置土地整理成可停119輛汽車，79台機車的停車場，另外則規劃成公園綠地，所需經費1800萬元，是利用竹科園區回饋金1000萬元和市府自籌800萬元執行，預計今年11月下旬可啟用。

林智堅說，未來將軍村圖書館園區完成後，此處除有停車需求，附近更有國道客運經過，加上周邊缺少公園綠地，希望透過土地活化計劃，發揮最大效益，也改善周邊居民的生活休閒品質。

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  • 新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動國有閒置土地活化計劃，將把金城新村的將軍村活化為停車場和公園綠地，市長林智堅與民代舉行動土典禮，近200個汽機車停車場預計今年110月下旬啟用。（記者洪美秀攝）

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