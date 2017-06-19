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10大死因 癌症連35年居冠、肺炎攀升第3名

2017-06-19  10:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天公布去年度國人10大死因，其中癌症（惡性腫瘤）已連續35年高居國人10大死因之首。癌症的10大死因中，以氣管、支氣管和肺癌居冠，死亡率為每10萬人口就有39.9人；第2名則是肝和肝內膽管癌，死亡率為35.5人。另外，肺炎也攀升到10大死因第3名。

衛福部今天公布去年度國人10大死因，一樣以癌症居冠。去年死亡人數達17萬2418人，較前年增加8844人，增加約5.4％，比近10年來年增幅2.5％都高。

依死亡率排序，排名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

與前年的10大死因相較，肺炎攀升到第3名，腦血管疾病則降到第4名，其餘排名不變。10大死因的標準化死亡率除了癌症和慢性肝病及肝硬化有下降外，其餘都上升。

10大癌症死因排名依序為氣管、支氣管和肺癌，第2名是肝和肝內膽管，接下來依序為結腸直腸和肛門癌、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）、胃癌、胰臟癌、食道癌、卵巢癌。

卵巢癌飆進前10名

其中，卵巢癌死亡人數超過子宮頸癌，由之前的第12名上升到第10名。

10大癌症死因與10年前2006年相較，順位上升者包括口腔癌、前列腺癌、胰臟癌和卵巢癌，下降者有胃癌、子宮頸癌。男女相較，死亡率差距最大的是食道癌和口腔癌。

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  • 衛福部今天公布去年國人10大死因，癌症連續35年奪冠。（記者吳亮儀攝）

    衛福部今天公布去年國人10大死因，癌症連續35年奪冠。（記者吳亮儀攝）

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