建築系神人跟你不一樣 他這樣玩撲克牌94狂！

網友運用建築學知識，搭出20層撲克牌塔。（圖擷取自Dcard）

2017-06-19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜歡玩撲克牌，有些人甚至會疊撲克牌，一位建築系畢業生運用專業知識，將撲克牌疊到出神入化，讓網友忍不住大呼「不知不覺膝蓋就黏在地板上了」。

一名建築系畢業的網友在《Dcard》分享自己疊撲克牌的故事。網友說「最近因為常常加班壓力超大，好不容易放假了，想做一些舒壓的事情」。於是他拿出12副撲克牌，估計可以疊20層的三角形。然而，網友說疊到第14層悲劇發生，「因為Y軸方向太淡薄，加起來的累積誤差讓重心偏掉，一碰就崩潰惹」。

為了處理Y軸方向不穩定問題，網友「拉水線、鉛垂線，讓Y軸的偏差到極小才有辦法疊到20層」，「同時避免累積誤差在上層X軸造成左右的高程差，把門版拆下來當作底座，最底層每一座牌的間距到控制在6.25公分」。最後他每一層都用牙籤微調，控制平穩，共花了6小時20分鐘完成巨作。

網友們看到這篇文章大呼「不知不覺膝蓋就黏在地板上了」、「太強大了!!!!!!」、「完全看不懂中間甚麼y軸x軸在幹嘛，只知道後面好整齊看了好爽啊!!!」，也有人打趣「你媽知道你半夜不睡覺在疊這個嗎xD」。