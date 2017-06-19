各地有短暫雨、雷雨 明起降雨趨緩

中央氣象局指出，今天（19日）各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-19 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，預計明天（20日）降雨逐漸緩和，下週三（21日）至下週五（23日）鋒面逐漸往北遠離，各地降雨趨緩，轉以午後雷陣雨的天氣為主。

氣象局表示，受到鋒面及西南風影響，今天各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區不排除有較大雨勢，氣象局提醒，連日降雨山區土石含水量大，因此有坍方、落石、土石流及溪水暴漲等危險性。

溫度方面，今日各地氣溫感受舒適到悶熱，下雨時稍有涼意，中部以北及宜花低溫約23、24度，南台灣及東南部約25、26度，高溫方面，各地都可達到30度，東南部由於西南風過山沉降作用預計可達33度。

氣象局預估，週二（20日）滯留鋒面北移至台灣北部海面，降雨逐漸緩和，各地仍偶有局部陣雨或雷雨。週三（21日）至週五（23日）鋒面逐漸往北遠離，各地降雨趨緩，轉以午後雷陣雨的天氣為主。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 34 25 ~ 33

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量級。（取自氣象局網站）