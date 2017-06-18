高市空污總量管制458家工廠 首波137家削減排放量近千噸

高市空氣污染嚴重。（記者陳文嬋攝）

2017-06-18 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空污總量管制列管458家工廠，首波137家工廠將於明年7月前完成削減空污排放量5%，至少可減量近千噸，其餘321家工廠因認可量與實際排放量有落差，環保署將回收研議新方案。

高屏是全國臭氧與懸浮微粒超標縣市，環保署訂定空污總量管制計畫，宣示3年內削減空污排放量5%，高市列管458家廠商，透過市府環保局核定認可排放量，將各廠污染物排放量的上限，削減許可量達2至4成。

環保局表示，首波137家廠商認可量符合實際減量，可實質削減粒狀污染物324噸、硫氧化物52噸、氮氧化物99噸及揮發性有機物233噸等，大多是PM2.5的前驅物；其餘321家工廠認可量大於實際排放量，環保署將進行回收認可量。

環保局另輔導5家廠商改採低污染性原料、汰換更新設備，達到進一步實質減量，預估可減少粒狀污染物25噸、硫氧化物91噸、氮氧化物70噸、揮發性有機物215公噸，這些減量成果經驗證後，可進入拍賣或交易市場，達成總量管制不增加。

局長蔡孟裕表示，高市空污總量管制計畫實施後，新設工廠或增加產能，不再取得操作許可證即可運轉，必須在舊有工廠實質減量或移污減量，削減同額或1.2倍的排放量後，藉由交易、拍賣等合法管道取得排放量，才得申請操作許可證。

蔡孟裕指出，第二波認可量大於實際排放量的工廠，環保署將於明年3月前研議新方案，透過實質減量有成果，逐期推動總量管制，改善空氣品質。