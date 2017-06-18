18歲以下性侵案近9成熟識 南市號召終止性別暴力

2017-06-18 22:52

〔記者蔡文居／台南報導〕性侵害案件有增加的趨勢，根據台南市社會局的統計，其中，18歲以下的兒童及少年遭受性侵害的案件佔65％，且88％的加害人為熟識之人。

台南市106年家庭暴力防治月宣導活動今天下午在新光三越台南新天地西門廣場盛大舉行，今年台南市社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心特別結合勵馨基金會台南分事務所，號召全民共同嚮應國際終止性別暴力運動「One Billion Rising（10億人站出來，簡稱OBR）」，呼籲大家高舉食指，站出來表達自己是10億人中之一，宣示終止暴力的決心，並一起為受暴者挺身而出。

社會局長劉淑惠表示，南市家庭暴力案件數101年通報數為4497件，至105年已成長至6195件，成長率為3.7％，受害年齡層以30至40歲居多；性侵害案件數104年通報數為594件，105年617件，成長率為3.8％，其中18歲以下的兒童及少年遭受性侵害的案件佔65％，且88％的加害人為熟識之人，因此家防中心一直致力於反性暴力、反家暴宣導，讓社會大眾認識性暴力及家庭暴力的內涵，希望可以有效的避免性侵害及家暴事件的發生。

家暴防治中心主任鄭妙君則說，許多人不知道家暴法保障的對象除了現有或曾有婚姻關係、血親關係的受暴者之外，自105年2月起也已將目睹兒少及年滿16歲未同居親密關係暴力納入擴大保護對象，顯見多元暴力型態，存在日常生活周遭，除了立法保障，更需要每個人面對暴力勇敢發聲，多一份勇氣，少一份傷害，別讓沉默助長暴力。

另外，今年社會局也與勵馨基金會合作，辦理「106年台南OBR反暴齊步走」創意影片徵稿比賽。各獎項得獎名單如下，最佳人氣獎：再興高中─Hey ! No Violence Master及台南高商─關愛／關礙；最佳創意獎：再興高中─快樂牛之家及台南應用科技大學─小曲的反暴力日常；最佳劇情獎：再興高中─Torturing Love及暴力一時，後悔一世；最佳意象獎：再興高中─反暴高校生及最簡單的肢體霸凌，最佳攝影獎則是由再興高中─我愛爸爸及台南高商再一次擁抱獲獎。