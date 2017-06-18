| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

剪黏大師第5代傳人完成拜師 最年輕才23歲

王保原（前右）剪黏創作研習坊始業式，現場安排學員拜師。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-18  22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化資產管理處開辦名家王保原剪黏創作的研習坊，今天舉行第6期課程的始業式，特別的是安排3位年輕學員現場拜師，成為何金龍派系的第5代傳人，讓老工藝注入了新活力。

何金龍出生於清末，其剪黏創作與葉王的交趾陶齊名，文資處長林喬彬表示，王保原為第3代傳人，在研習坊中協助教學的呂興貴是第4代傳人，如今能再延續到第5代，令工藝界欣喜。

這次拜師的學員，都有參加之前的研習坊，多以具備基礎創作能力，林秉賢與董珮儀為7年級生，吳昀瑩更只有23歲，都正式繼承王保原的衣缽，肩負薪傳剪黏工藝的重任。

拜師儀式今天在授課的歸仁國小舉行，立委王定宇等各級民代，還有學校、社團人士都到場見證，並為3位年輕人投入傳統剪黏的決心與意志，給予鼓勵。

王定宇認為，台灣一些傳統工藝，都有式微消失的危機，搶救刻不容緩，這樣的研習坊值得推廣，讓珍貴的文化資產能繼續保存下去。

文資處開辦的王保原剪黏研習坊，以工藝傳承為目標，每年1期，課程3個月，已邁入第6屆，這次有12位學員，目前就讀國一的陳睿謙才14歲，最為年輕。

因王保原將近90歲，研習坊多由呂興貴授課，但大師仍會從旁指導，經驗傳承；新學員將以基礎技法為主，製作較不具繁複裝飾的貂蟬、董卓等人物尪仔，並運用「甲毛」與「槓槌」，完成呂布、趙子龍的創作。

林喬彬說，至於舊學員，將進一步製作殿堂建築、亭景等，甚至可搭配藝師的指導，獨力或合作完成具故事性的壁堵，逐漸達到傳承之目的。

由於研習坊開辦以來，已從佳里、關廟，再搬到今年的歸仁，呂興貴向文資處請命，希望能有固定的授課場所，包含王定宇，以及市議員杜素吟、曾王雅雲等人都強調會全力協助。

廣告
  • 學員董珮儀（左）從藝師呂興貴手中接下剪黏的創作工具，成為第5代傳人。（記者吳俊鋒攝）

    學員董珮儀（左）從藝師呂興貴手中接下剪黏的創作工具，成為第5代傳人。（記者吳俊鋒攝）

  • 最年輕的吳昀瑩代表奉茶，進行拜師儀式。（記者吳俊鋒攝）

    最年輕的吳昀瑩代表奉茶，進行拜師儀式。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 何金龍 剪黏 拜師 王保原
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：剪黏大師第5代傳人完成拜師 最年輕才23歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.