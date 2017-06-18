剪黏大師第5代傳人完成拜師 最年輕才23歲

王保原（前右）剪黏創作研習坊始業式，現場安排學員拜師。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-18 22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化資產管理處開辦名家王保原剪黏創作的研習坊，今天舉行第6期課程的始業式，特別的是安排3位年輕學員現場拜師，成為何金龍派系的第5代傳人，讓老工藝注入了新活力。

何金龍出生於清末，其剪黏創作與葉王的交趾陶齊名，文資處長林喬彬表示，王保原為第3代傳人，在研習坊中協助教學的呂興貴是第4代傳人，如今能再延續到第5代，令工藝界欣喜。

這次拜師的學員，都有參加之前的研習坊，多以具備基礎創作能力，林秉賢與董珮儀為7年級生，吳昀瑩更只有23歲，都正式繼承王保原的衣缽，肩負薪傳剪黏工藝的重任。

拜師儀式今天在授課的歸仁國小舉行，立委王定宇等各級民代，還有學校、社團人士都到場見證，並為3位年輕人投入傳統剪黏的決心與意志，給予鼓勵。

王定宇認為，台灣一些傳統工藝，都有式微消失的危機，搶救刻不容緩，這樣的研習坊值得推廣，讓珍貴的文化資產能繼續保存下去。

文資處開辦的王保原剪黏研習坊，以工藝傳承為目標，每年1期，課程3個月，已邁入第6屆，這次有12位學員，目前就讀國一的陳睿謙才14歲，最為年輕。

因王保原將近90歲，研習坊多由呂興貴授課，但大師仍會從旁指導，經驗傳承；新學員將以基礎技法為主，製作較不具繁複裝飾的貂蟬、董卓等人物尪仔，並運用「甲毛」與「槓槌」，完成呂布、趙子龍的創作。

林喬彬說，至於舊學員，將進一步製作殿堂建築、亭景等，甚至可搭配藝師的指導，獨力或合作完成具故事性的壁堵，逐漸達到傳承之目的。

由於研習坊開辦以來，已從佳里、關廟，再搬到今年的歸仁，呂興貴向文資處請命，希望能有固定的授課場所，包含王定宇，以及市議員杜素吟、曾王雅雲等人都強調會全力協助。