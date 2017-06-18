曾文水庫洩洪 放掉逾1個南化水庫的蓄水量

曾文水庫持續調節性洩洪，放水量已超過1個南化水庫。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-18 22:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區今天雨勢暫歇，但國內容量設計最大的曾文水庫，直到晚間上游仍不斷入流，基於安全考量，持續進行調節性洩洪，這波鋒面累積放掉了逾1億立方米的水量，已超過1個南化水庫約9500萬立方米的有效蓄水量。

至於供應大台南民生用水為主的南化水庫，早已超過標高180公尺的滿水位，雖然集水區今天降雨也不多，但上游一直入流，持續自然溢洪，這波鋒面的累積溢流量近1300萬立方米。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，14日以來，曾文水庫集水區累積降雨量約430毫米，原本蓄水率已達8成，當晚就開始進行每秒100立方米的調節性放水，預留安全操作的滯洪空間。

後來因上游雨勢不斷，南水局評估後，15日中午增加放流量，開閘門從溢洪道洩洪，每秒放流350立方米；昨天中午，上游入流量變大，決定開2道閘門洩洪，每秒放水達700立方米，累積已放掉了近1億2000萬立方米，顯見雨勢之驚人。

曾文水庫目前水位標高222.9公尺，蓄水率84.55﹪，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量為4億5790萬立方米；南化水庫累計在這波鋒面的降雨量則是約356毫米。