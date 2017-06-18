網路治理論壇 臉書：防堵假新聞不該犧牲言論自由

2017-06-18 23:57

〔記者陳炳宏／台北報導〕由國家資訊基本建設產業發展協進會（NII）所主辦的「2017台灣網路治理論壇」昨天登場，其中Facebook台灣及香港公共政策總監陳澍致詞時表示，Facebook相信整個數位新聞的生態系不單單是出版商或媒體發表一篇新聞就結束，其中包括內容製造者（出版商）、科技公司（Facebook、Google、LINE等）、Facebook提供平台、與讀者，而比較常被忽視的，則是教育區塊，陳澍也強調，打擊假新聞很重要，但不該是妨礙言論自由。

陳澍表示，因為在教育部分，有一些關於媒體素養的培養，應該是透過對較幼齡的教育，告訴大家甚麼是優質資訊，何謂新聞生態系，而身為讀者的我們，每天都不斷的在獲取資訊，都需要有媒體素養，此外，媒體也要肩負起他律、與自律的責任，才能確保新聞品質。

陳澍指出，因為伴隨整個數位新聞與資訊的生態系，Facebook在今年一月份推出了一個「The Facebook Journalism Project」力抗假新聞，透過三個方向，包括跟全球傳統媒體合作，幫助他們進行數位化；協助新聞採編人員，可以掌握數位時代的採編工具，如直播、360攝影等新功能；而針對讀者部分，將與公民團體及學術機構，共同培養讀者的新聞素養。

陳澍說，Facebook從去年下半年開始，提供不少工具或措施，幫助用戶如何抵制假新聞，包括查核機制（美國、歐洲已上線），Facebook是科技公司，沒有編輯、記者，所以是透過與第三方聯盟合作，他們成員包括美聯、路透、法新、紐約時報、華盛頓郵報等主國際媒體，很快地對新聞進行查核，希望很快的可已引入中文世界，不過還得先經歷語言、與在地化的挑戰。

此外，Facebook也對演算法進行調整，當發現內容農場含虛假資訊被檢舉時，他們的內容評等就會下降，另外Facebook也提供辨別假新聞的十大妙方，會自動在讀者瀏覽新聞時出現，現在更是在用戶讀新聞時，會出現二到三個不同媒體報導的相關新聞，讓用戶對整件新聞能用更深層、全面的了解。

陳澍說，第一屆亞太工作小組會議上周剛結束，來自全球十二個國家四十多個學者參與，台灣包括媒體觀察教育基金會、新聞公害防治基金會，與通傳會委員陳憶寧，會議上結論則包括不該反對科技、在防堵假新聞不應犧牲言論自由、最後則是希望從編輯台到出版發布，都應該有完善的新聞素養教育養成，對於好新聞也要加以推崇，不該只一昧強調點擊率。

陳澍表示，Facebook目前支持新聞誠信計畫（News Integrity Initiative），贊助民間防堵假新聞、鼓勵優質新聞的專案，有意加入的公民團體，也可主動與NII或是Facebook聯繫。