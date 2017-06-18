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「高雄首選 」行動咖啡館 進軍台中茶酒咖啡展

2017-06-18  21:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 高市府農業局今率領型農進軍台中茶酒咖啡文化博覽會，由那瑪夏、桃源山區的茶香及咖啡香打頭陣，神級達人詹宗翰等現場泡茶、咖啡， 以「高雄首選 」行動咖啡館模式，號召民眾品嘗絕品好茶、咖啡香。

2017台中茶酒咖啡文化博覽會於台中市熱鬧登場，高市那瑪夏區因位處玉山山脈，海拔近1000公尺，春冬季雲霧繚繞，晝夜溫差較大，是個適合孕育香氣高雅、孕育渾厚的種茶地方；桃源區則具備寒冷、土沃、水清及獨特生長氣候等特質，適合栽植茶樹及咖啡。

農業局帶領神人級達人詹宗翰、沈月德、林彩娥 ，將那瑪夏的青山茶葉、僑香咖啡，及桃源阿諾野生山茶、馬里山咖啡等，帶給中台灣民眾徜徉在消暑回甘的品茗中。

那瑪夏區玉打山詹宗翰大學畢業後返鄉務農，開創全手工的生產履歷茶葉，手採、細搓、輕揉、慢烘、勻焙等一條龍作業，並參加茶改場紅茶課程，研發自創紅茶品牌，茶香濃郁又清新甘甜。

馬里山咖啡來自桃源區海拔1500公尺，農場主人沈月德、林彩娥說，咖啡種植技術從治時期流傳下來，在高海拔種植超過30年，長期馴化、耐寒咖啡種，經人工手採，生豆香味濃郁，烘培後濃醇度高，入喉隨即轉化甘甜。

局長蔡復進表示，高雄以安全農業城市為號召，成立「高雄首選」品牌，以讓農友生產安全、友善土地的農產為榮，至今已有超過500名生力軍加入，年輕型農成為農村新世代，肩負翻轉農村使命，參展型農以茶及咖啡維繫兩代情感，用心堅持做好每一泡令人回味且安心的好茶，將高雄優質農業向下扎根，讓更多年輕族群能走進農業、關心農業。

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  • 農業局進軍台中茶酒咖啡文化博覽會，號召民眾品嘗絕品好茶、咖啡香。 （記者陳文嬋翻攝）

    農業局進軍台中茶酒咖啡文化博覽會，號召民眾品嘗絕品好茶、咖啡香。 （記者陳文嬋翻攝）

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