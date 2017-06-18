明北台灣及山區雨勢較大 週三天氣漸趨穩定

明天（19）受到鋒面影響，各地仍可能出現陣雨或雷雨，中部以北以及山區可能會有較大雨勢。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-18 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕由於明（19）日仍舊受到鋒面影響，各地仍可能出現陣雨或雷雨，中部以北以及山區可能會有較大雨勢。明日各地氣溫與今天類似，下雨的時候稍有涼意。氣象局指出，預計週三（21）後鋒面就會移到台灣北部近海區域，天氣將轉為相對穩定，但由於環境仍受西南風帶來水氣影響，也不排除午後山區或是各地有局部短暫雨或雷雨情況。

根據《中央氣象局》預報，今天雨勢較前日緩和，不過受到鋒面以及西南氣流持續影響，各地仍有可能出現陣雨或雷雨，中部以北以及山區雨勢較大，氣象局也不排除有大雨或豪大雨發生的機率，出門仍須攜帶雨具備用。另外，連日降雨土石含水量大，有坍方、落石以及土石流等危險，應儘量避免前往山區活動。

氣溫方面，明天各地氣溫與今天類似，體感上大致舒適，不過下雨的時候會稍有涼意。北部地區低溫23至24度；中南部和東部則是24至26度。高溫方面，北部27至28度；中南部和東部則是29至30度，其中台東受到西南氣流過山沉降作用，高溫則會達到33度。

紫外線指數的方面，明天北部、中部和馬祖為中量級；宜花、金門和南部地區為高量

級；屏東、澎湖為過量級；台東則是危險級。

空氣品質方面，明天全台各地空氣品質皆為良好。

另外，氣象局表示，明天台灣中部以北、東半部以及離島沿海空曠地區和鄰近海域，容易出現8至9級的強陣風，風浪也比較大，應多加留意。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，週三（21）南方氣團逐漸增強，鋒面將會被推回北部海面，受到西南氣流仍強的影響，迎風面還是會有陣雨，其他地區的天氣則會明顯緩和，氣溫也會大幅回升。吳德榮也呼籲，雖然天氣遽烈的程度逐漸降低，不過連續多日大量降雨，災害的威脅並未緩和，仍然要避免到山區和溪邊活動。

明天各地氣溫與今天類似，體感上大致舒適，不過下雨的時候會稍有涼意。（圖擷取自中央氣象局）

明屏東、澎湖紫外線指數為過量級；台東則是危險級。（圖擷取自中央氣象局）