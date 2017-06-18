想殺人請先交報告給公司 這張公告超諷刺

2017-06-18 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕犯下八里媽媽嘴雙屍命案的謝依涵日前被判無期徒刑定讞，但針對法院近日判謝的雇主、「媽媽嘴咖啡店」老闆呂炳宏等3股東應連帶賠償368萬元，外界則議論紛紛，甚至在網路上傳出，有企業老闆貼出公告，指員工若想去殺人，必須在24小時前完成書面報告並申請離職，否則公司將一概不負責。

該起引發外界譁然的判決，是因死者家屬對謝依涵的雇主提出民事求償，結果高院以民法第一八八條第一項所稱的「執行職務」行為，指謝依涵在飲料摻安眠藥，將意識不清的夫婦從媽媽嘴咖啡店扶出，直到殺人後返回咖啡店，殺人行為和店內業務無法切割，認定呂炳宏等3人應負擔僱用人連帶賠償責任。

在相關新聞引發外界議論及批評後，有網友則在《爆廢公社》貼出一張公司老闆發出的公告，內容則寫著「鑒於法院前瞻性判決，員工殺人雇主須負連帶賠償責任，在此通知本公司所有員工，若想去殺人，請在24小時前向所屬主管書面報告，同時向人事部領取離職申請單辦理離職，如果未依程序辦理本公司一概不負責」。在公告下方還寫著，閱讀完請在下方簽名及蓋手印。

這張公告隨即引發網友熱議，紛紛留言酸說「可教化性、出獄再犯，法官負連帶責任」、「在這個極具『前瞻性』的國家，各公司行號必備」、「法界又一巨作，搞得大家都要暴動了」、「我需要製作這個去公司張貼嗎？」。