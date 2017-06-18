醫訊》高醫院慶邀郭耀仁等師徒3人 分享手臂移植經驗

去年底完成高位手臂異體移植的郭耀仁（左）師承華裔名醫李為平（中）及中研院士魏福全（右）。（記者方志賢攝）

2017-06-18 21:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫60週年院慶，今舉行外科醫學研討會，去年底完成高位手臂異體移植的郭耀仁、華裔名醫李為平及中研院士魏福全3人有師徒關係，今同台分享手臂移植經驗，郭耀仁強調，手臂移植成功後，未來將挑戰臉部、小腸、子宮及足部等異體移植，造福更多病患。

2017年國際外科醫學會亞洲聯盟暨台灣外科醫學會聯合會，今在高醫舉行。長庚大學特聘講座教授、中研院士魏福全及美國名醫李為平也受邀分享手臂移植經驗。

李為平是美國約翰霍普金斯大學華裔整形外科主任，他曾為伊拉克戰爭中的美國傷兵進行雙臂移植，揚名國際，該名士兵術後2年已可伏地挺身、吊單槓。

郭耀仁於2014年9月任職高雄長庚時，為台中45歲男性成功移植新臂，創下亞洲首例，後來轉往高醫，去年底又為30歲男性完成手臂移植，也是東亞首例高位手臂異體移植手術。

郭耀仁說，他完成的第1例手臂移植，是較靠近手腕的截肢，追蹤3年已可打牌、扣鈕扣、開門鎖、開車及剝蝦子等，過著正常家庭生活，第2例截肢位於手肘關節處，屬於高位斷臂，因為手臂神經恢復比較慢，術後6個多月，其神經感覺到手掌，可做輕微的握抓，但仍需要更多時間復健。

郭耀仁強調，患者因外傷造成手臂接近手腕處斷裂，但醫師進行截肢時，為方便裝設義肢，常往上切到手肘關節處，多截肢5到10公分，但後續復健情形會比較差，其功能僅能保有5成，若能留多一點手臂，並留下前面的1/3，其後續恢復的功能則可達到9成。

對於手臂移植需要克服的排斥問題，郭耀仁也說，手臂移植患者出現皮膚紅腫等排斥問題時，經常給予大量免疫抑制劑，但卻引起嚴重併發症，後來透過李為平醫師團隊提供意見，克服2例手臂移植患者的排斥問題，未來也將與李為平團隊合作，研發免疫抑制調控的新治療方法。