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田中大排暴漲 80年碾米廠地基恐掏空

2017-06-18  20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年梅雨鋒面帶來豪大雨量，彰化縣田尾鄉新生村內的田中大排水因雨水暴漲，造成延平橋南側護岸崩塌，鄰岸多戶住宅地基都有被掏空的危險，其中1戶80年歷史的碾米廠因為支撐鋼柱已脫落，支撐鋼柱鬆脫，地基不斷流失，恐有崩塌可能，彰化縣政府水資處表示，已鋪上帆布防止地基流失，天氣穩定後將立即補強。

田尾鄉代會副主席黃坤煌表示，田尾鄉是田中排水的下游段，月初第一波梅雨鋒面來襲時，河面淹漫到砌石護堤上方，造成地基鬆軟，本週梅雨再度來襲，護堤再也擋不住，出現崩塌現象，若豪雨不斷，該住戶不僅有危險，也會連帶造成周邊住戶崩塌可能。

78歲的蕭姓屋主表示，在碾米廠機器後方，即河道旁上增建起居房，平時都在此睡覺，14日傍晚聽到底下土石滾動的聲音，出門一看才發現護堤被衝垮了，連有30年歷史的支撐柱都被扯開，房子隨時都有被沖走的可能，先撤離到避難所，可是又擔心80年的老機器沒人顧，只好又回家睡客廳。

彰化縣水資處處長陳詔慶表示，獲報後已經派員去鋪蓋帆布，以防雨水沖刷，造成地基流失，等放晴後會立即補土穩固，該河段先前進行護岸加高作業時，因該處為住戶保留的舊式砌石護堤，工程無法加高，所以水面高漲形成缺口，而造成破壞。

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  • 原本支撐房子的鋼柱，擋不住河水沖刷，已經產生鬆脫。（記者陳冠備攝）

    原本支撐房子的鋼柱，擋不住河水沖刷，已經產生鬆脫。（記者陳冠備攝）

  • 護堤被沖毀，危及民宅，水資處緊急派員用帆布維護，以防雨水沖刷地基，造成更大損害。（記者陳冠備攝）

    護堤被沖毀，危及民宅，水資處緊急派員用帆布維護，以防雨水沖刷地基，造成更大損害。（記者陳冠備攝）

  • 田中大排水田尾段，因護堤未加高，造成原有護堤被沖毀，碾米廠出現地基掏空危機。（記者陳冠備翻攝）

    田中大排水田尾段，因護堤未加高，造成原有護堤被沖毀，碾米廠出現地基掏空危機。（記者陳冠備翻攝）

  • 雨水不斷沖刷河道，一旁有80年歷史的碾米廠顯得岌岌可危。（記者陳冠備攝）

    雨水不斷沖刷河道，一旁有80年歷史的碾米廠顯得岌岌可危。（記者陳冠備攝）

  • 蕭姓屋主不捨老機器，暫時搬到客廳，繼續守護家園。（記者陳冠備攝）

    蕭姓屋主不捨老機器，暫時搬到客廳，繼續守護家園。（記者陳冠備攝）

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標題：田中大排暴漲 80年碾米廠地基恐掏空


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