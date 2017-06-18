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豪雨一下又破功？ 台中2處「億級新地標」狂漏水

耗資43億打造的台中歌劇院近日在豪雨侵襲下，再度發生漏水情況。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-06-18  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面來襲，過去一週在連日豪雨影響下，全台不少地區都傳出災情，而在台中有兩處「億級新地標」也都沒有倖免，在這波的豪雨中又發生漏水情況，路過民眾對此則表示，已經「見怪不怪」，但最重要的還是要做出即時處理。

近日在豪雨影響下，包含去年剛完成驗收、耗資43億打造的台中歌劇院，以及花費22億興建、剛在去年啟用的台中火車站新站，這幾天都陸續出現漏水，其中歌劇院是從5樓到地下停車場都有地方在「滴滴答答」，營造團隊還為此緊急對玻璃帷幕牆隙縫進行補強；火車站新站則是在男廁外頭的手扶梯天花板下起小雨，讓路過的民眾都只能忙著閃躲。

其實這並非兩座「億級新地標」首次出現漏水，歌劇院早在去年4月時，就曾因颱風發生頂樓排水孔阻塞，導致積水淹入辦公室、小劇場、地下室，火車站新站則是在去年啟用不到1個月後，就發生男廁下小雨的情況。據鐵路改建工程局指出，近日漏水是因一期和二期工程交界處有許多管線通道，在持續豪雨下就會從其它的管道溢過來，不過二期工程最快也要到明年底才會完工。

針對歌劇院的漏水情況，負責施工的麗明營造提到，先前1樓、5樓玻璃帷幕牆完成時，曾接受七天防水測試，當時是滴水不漏；另外歌劇院結構不是一般的方型建築，而是曲牆設計，過去也沒有實例可循，因此雨停後會再進行全面測試，找出真正的漏水原因。

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  • 花費22億興建、剛在去年啟用的台中火車站新站，在這波的豪雨中又發生漏水情況。（資料照，記者黃鐘山攝）

    花費22億興建、剛在去年啟用的台中火車站新站，在這波的豪雨中又發生漏水情況。（資料照，記者黃鐘山攝）

  • 連日大雨，台中國家歌劇院部份角落出現漏水。（資料照，圖由歌劇院提供）

    連日大雨，台中國家歌劇院部份角落出現漏水。（資料照，圖由歌劇院提供）

  • 歌劇院早在去年4月時，就曾因颱風發生頂樓排水孔阻塞，導致積水淹入辦公室、小劇場、地下室。圖為近日連續大雨，台中歌劇院內天花板出現水漬。（資料照，圖由歌劇院提供）

    歌劇院早在去年4月時，就曾因颱風發生頂樓排水孔阻塞，導致積水淹入辦公室、小劇場、地下室。圖為近日連續大雨，台中歌劇院內天花板出現水漬。（資料照，圖由歌劇院提供）

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