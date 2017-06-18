校長遴選教育局說了算？ 桃市研議先校內投票

2017-06-18 21:06

［記者陳昀／桃園報導］龍潭國中校長陳麗捐6月初申請連任未通過，引發校內抗議及各界討論，市議員黃婉如認為，現行制度不完善，直接由委員會定生死，委員又都是由局長推派，「好像等同教育局說了算」，建議參考台北市作法，遴選前舉行校內意向投票，作為參考指標。

桃園市教育局長高安邦回應說，7月校長遴選作業結束後，將舉行檢討會討論是否納入校內意向投票，他個人贊同，但仍要看委員會決議，他也強調，自己並未主導遴選結果，委員是憑專業做決定。

陳麗捐未獲連任，學校教職員、家長會質疑，是因為她執行校地回收時與地方結怨。有校長私下表示，陳麗捐辦學績效優異，又解決多年懸而未決的校地問題，最後遭此對待，讓校長們人人自危，擔心得罪市府、議員，就會被秋後算帳。

「教育局長的權力太大了！」黃婉如指出，15位遴選委員雖包含學者、校長、家長、教師等，但人選皆由高安邦指定，連校內訪查人員也由他指派，要操作遴選結果也很容易。

她認為，現行制度不尊重校內實際意願，建議參考台北市舉行「校內意向表達投票」，先辦理校長候選人說明會，並由教師與家長代表投票，最終結果再作為遴選的參考指標。

市議員范綱祥緩頰說，人事權本屬首長權力，相信遴選結果皆出自專業，但讓受影響的校內教師、家長或學生適度表達意見也有必要，希望教育局加以考量。

高安邦表示，他曾提議委員會採「浮動同校代表制」，讓同校家長、教師參與投票，但被委員會否決，原因是擔心校長若被校內特定團體針對，結果會不客觀，但他今年會再提出討論。

他說，陳麗捐辦學績效良好、獲委員一致肯定，但委員考量她與居民關係不睦，擔心未來推動校內建設會再有衝突，才做此決定。