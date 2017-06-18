收到「588888」百元鈔 「鳳梨先生」樂透！

百元鈔號碼「TZ588888CR」，數字的國語諧音「我發發發發發」。（記者丁偉杰翻攝）

2017-06-18 19:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕這人也太幸運了吧！收到百元鈔號碼「588888」諧音為「我發發發發發」，讓他感到如獲至寶。

經營中古車行的嘉義市民黃世勳，因獨特的「鳳梨頭」髮型，在業界素有「鳳梨先生」稱號，昨天他整理公司帳款時，意外發現一張號碼「TZ588888CR」百元鈔，數字的國語諧音「我發發發發發」，讓他高興地拍照上傳臉書分享，引起網友熱烈討論，紛紛祝賀，有人出價5888元要收購，但他打算留下來當紀念。

黃世勳平日熱心參與社團公益活動，為了凝聚校友的力量，他近來忙著籌備嘉義縣義竹國中校友會，並擔任首屆校友會理事長，籌備期間重新聯絡上昔日國中的同學、師長，讓大家又能團聚；他無意中收到這張百元鈔，直呼「生活中的小確幸」，覺得自己很幸運，還開心地辦桌請客。

嘉市收藏天地郵幣社老闆巫天富說，前6碼都是同號碼的連號券稱為「趣味鈔」，例如「888888」，後5碼都是同號碼的連號券則稱為「小趣味鈔」，例如「588888」；「趣味鈔」通常由中央銀行公開標售，「小趣味鈔」在市面上少見，能收到這種鈔票，算是運氣相當好，不過「小趣味鈔」的收藏價值約為「趣味鈔」的十分之一，面額百元的「小趣味鈔」增值價值約2至3倍。