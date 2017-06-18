| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

收到「588888」百元鈔 「鳳梨先生」樂透！

百元鈔號碼「TZ588888CR」，數字的國語諧音「我發發發發發」。（記者丁偉杰翻攝）

2017-06-18  19:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕這人也太幸運了吧！收到百元鈔號碼「588888」諧音為「我發發發發發」，讓他感到如獲至寶。

經營中古車行的嘉義市民黃世勳，因獨特的「鳳梨頭」髮型，在業界素有「鳳梨先生」稱號，昨天他整理公司帳款時，意外發現一張號碼「TZ588888CR」百元鈔，數字的國語諧音「我發發發發發」，讓他高興地拍照上傳臉書分享，引起網友熱烈討論，紛紛祝賀，有人出價5888元要收購，但他打算留下來當紀念。

黃世勳平日熱心參與社團公益活動，為了凝聚校友的力量，他近來忙著籌備嘉義縣義竹國中校友會，並擔任首屆校友會理事長，籌備期間重新聯絡上昔日國中的同學、師長，讓大家又能團聚；他無意中收到這張百元鈔，直呼「生活中的小確幸」，覺得自己很幸運，還開心地辦桌請客。

嘉市收藏天地郵幣社老闆巫天富說，前6碼都是同號碼的連號券稱為「趣味鈔」，例如「888888」，後5碼都是同號碼的連號券則稱為「小趣味鈔」，例如「588888」；「趣味鈔」通常由中央銀行公開標售，「小趣味鈔」在市面上少見，能收到這種鈔票，算是運氣相當好，不過「小趣味鈔」的收藏價值約為「趣味鈔」的十分之一，面額百元的「小趣味鈔」增值價值約2至3倍。

廣告
  • 「鳳梨先生」黃世勳收到特殊號碼百元鈔，如獲至寶，將留作紀念。（記者丁偉杰攝）

    「鳳梨先生」黃世勳收到特殊號碼百元鈔，如獲至寶，將留作紀念。（記者丁偉杰攝）

  • 黃世勳將特殊號碼百元鈔拍照上傳臉書分享，引起網友熱烈討論。（記者丁偉杰翻攝）

    黃世勳將特殊號碼百元鈔拍照上傳臉書分享，引起網友熱烈討論。（記者丁偉杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 百元鈔 趣味鈔 鳳梨頭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：收到「588888」百元鈔 「鳳梨先生」樂透！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.