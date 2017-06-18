太酷了！ 這裡竟有衛生紙留言牆

看到沒？這就是衛生紙留言牆，把留言寫在便條紙，塞進衛生紙筒內。（記者劉曉欣攝）

2017-06-18 19:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕請來衛生紙牆留言？便條紙寫好後，就放進衛生紙筒裡，這樣就可以了！

原來，這是彰化市南郭國小師生今天起在南郭郡守7號官舍，所舉辦的「聽郡守，說南郭：想望彰化厝」空間活化藝術創作展覽活動，原來衛生紙留言牆的創作就位於廁所門外的空間，創作名稱就叫做「我的繆斯」。

南郭國小學生王語凡、朱紹軒表示，因為廁所是每個人蹲點的好地方，許多的想像力或是靈感也都來自廁所，所以才會邀請大家來到廁所門外的衛生紙牆，留下對於展覽的看法。

「打掃時發現好多蟑螂跟蜘蛛！」南郭國小學生朱紹瑄、王語凡說，當取得彰化縣文化局同意進入南郭郡守7、8號官舍，第一就是清掃環境，許多人被蟑螂嚇壞了，接著在官舍外的小花圃種菜，讓老房子重新散發光采。

南郭國小資優班老師陳宥妤表示，師生透過與在地設計師的合作，針對郡守官舍的每個空間進行不同的創作，主題展是「記憶之屋」，透過鏡像手法，融入老屋的建築語彙，希望透過藝文展覽來「活化」老屋。

彰化市南郭國小去年底獲得文化局同意借用南郭郡守官舍7、8號的空間，今天7號空間舉辦藝文展覽，8號空間則舉行闖關活動，開啟老屋活化再利用的可能性。

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