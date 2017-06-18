豐原城隍祭「開麥啦」 繞境隊伍繞火車站祈福

2017-06-18 19:17

〔記者歐素美／台中報導〕豐原城隍廟城隍爺搭乘神轎及陣頭等，今天冒雨前往豐原、神岡區各友廟致送邀請函，邀請各友廟參加豐原城隍祭，為7月7日即將到來的豐原城隍祭繞境活動拉開序幕！ 最特別的是豐原火車站新站今年啟用，城隍廟的隊伍特別從舊站徒步到新站繞境祈福，以祈求通勤往來豐原火車站及到豐原遊玩的旅客，能夠旅途平安。

豐原城隍爺廟建於西元1856年（清朝咸豐6年），是台中市第一座城隍廟，每年農曆6月14日（今年剛好是國曆7月7日）都會舉辦繞境活動，由信眾抬著日本神轎繞境豐原大街小巷，遶境活動維持近90年未曾中斷，更是全國城隍廟中唯一「台灣神坐日式神轎」的城隍，別具特色，廟方去年向文化局申請列入台中市文化資產，文化局同意列冊追蹤，但要求廟方再補齊繞境過程等文字資料；廟方表示，將於明年準備齊全後再次提出申請。

今日豐原城隍廟由爐主首事會、管理委員會、六將爺會、葫蘆墩城隍爺會、誦經團、文武財神會、鍾馗會等團體陣頭，前往樂天宮、觀音堂等邀請各友廟參加今年的遶境踩街活動，由於豐原火車站前後站開通，豐原區翁明里長高銘傳及翁明福德聯誼會長賴建三並代表里民，恭請豐原城隍廟的陣頭等從豐原火車站舊站徒步遶境賜福至新站，祈求通勤往來豐原火車站及至豐原遊玩的旅客，旅途平安。

繞境隊伍從東北街步行往火車站東站，沿途遶境翁明里範圍，居民獲知消息紛在自家門口擺設香案接駕，城隍爺神轎及遶境隊伍並停駐在翁明里福德祠，供信眾膜拜，為一年一度的豐原城隍祭繞境活動揭開序幕。