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中橫豪雨持續下 大小落石不斷

2017-06-18  18:53

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線中橫公路豪雨不斷，沿途發生多起落石坍方，15日晚間有1輛自小客車，行經163.6公里迴頭彎路段時，被1顆從天而降的大石頭砸破車頂；西寶至天祥路段昨晚也實施夜間預警性封路，另在今早131.2公里處慈恩路段則發生坍方，直至下午恢復通車，警方呼籲駕駛人，近期內非必要切勿進入山區，若須行經中橫山路，可先致電新城分局勤務指揮中心（03）8611204洽詢路況。

新城警分局表示，近日豪雨不斷，台8線中橫公路沿線發生不少落石坍方，包括180公里溪畔段、167.5公里白楊步道口西端、163.7公里迴頭彎段及131.2公里慈恩段等地，均傳出大小不等災情。

警方表示，15日晚間發生本月最大落石砸車意外，1名家住台中市南屯區的李姓男子，冒雨駕車從花蓮出發，經中橫公路欲返回台中時，約在19時38分於迴頭彎路段時，車頂被1顆重約50公斤，宛如籃球般大的石頭砸穿，造成扶手置物箱及手煞車損毀，所幸李男手腳僅受擦傷。

警方呼籲，近期因地震、強降雨，民眾行駛山區道路請事先作好行程規劃，並應避免進入，用路人若非得使用中橫公路作為交通路線時，可於行前詢問洛韶工務段、天祥派出所、合歡派出所，或撥打新城分局勤務指揮中心（03）8611204。

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  • 台8線中橫公路豪雨不斷，沿途發生多起落石坍方，15日晚間有1輛自小客車，行經163.6公里迴頭彎路段時，被1顆從天而降的大石頭砸破車頂。（新城警方提供）

    台8線中橫公路豪雨不斷，沿途發生多起落石坍方，15日晚間有1輛自小客車，行經163.6公里迴頭彎路段時，被1顆從天而降的大石頭砸破車頂。（新城警方提供）

  • 15日晚間中橫發生本月最大落石砸車意外，1名家住台中市南屯區的李姓男子，冒雨駕車從花蓮出發，經中橫公路欲返回台中時，車頂被1顆重約50公斤，宛如籃球般大的石頭砸穿，造成扶手置物箱及手煞車損毀，所幸李男手腳僅受擦傷。（新城警方提供）

    15日晚間中橫發生本月最大落石砸車意外，1名家住台中市南屯區的李姓男子，冒雨駕車從花蓮出發，經中橫公路欲返回台中時，車頂被1顆重約50公斤，宛如籃球般大的石頭砸穿，造成扶手置物箱及手煞車損毀，所幸李男手腳僅受擦傷。（新城警方提供）

  • 台8線中橫公路豪雨不斷，沿途發生多起落石坍方，15日晚間有1輛自小客車，被1顆從天而降的大石頭砸破車頂。（新城警方提供）

    台8線中橫公路豪雨不斷，沿途發生多起落石坍方，15日晚間有1輛自小客車，被1顆從天而降的大石頭砸破車頂。（新城警方提供）

  • 車頂被落石砸穿，嚇得駕駛趕緊報案。（新城警方提供）

    車頂被落石砸穿，嚇得駕駛趕緊報案。（新城警方提供）

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