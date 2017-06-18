投縣酒駕死亡升至23％ 剩菜打包提袋當宣導品

2017-06-18 19:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣今年1到6月上旬，死亡車禍已到23件26人，其中有23%是酒駕肇事死亡，比去年的20%升高了3%，南投縣警局交通隊想出新的宣導撇步，製作剩菜打包提袋，分贈給草屯鎮等7鄉鎮市的餐廳，提袋印了可叫車的計程車行電話，並請業者幫忙提醒酒客。

南投縣去年發生了71件死亡車禍，造成73人死亡，比前年增加了17件17人，而縣警局發現，儘管法律對酒駕肇事已幾近零容忍，但去年酒後駕車致死的14件14死，仍佔了20，可見得仍有不少人喝酒後仍騎車開車。而今年1到6月上旬，發生的死亡車禍，共有23件26人，其中5件6人是酒駕，佔了23%，比去年增加了3%。

為了提醒民眾參加宴席喝酒後不要開車，繼在餐廳懸掛或豎立提醒酒後叫車回家的看板後，縣警局交通隊再設計「剩菜打包提袋」，交由草屯、南投、埔里、竹山等警分局，分送到轄區的餐廳，請業者在客人打包剩菜後，加贈提袋把一袋袋剩菜裝入紙提袋內。而提袋除有宣導餐廳提供酒後代叫小黃的服務，下方也印有八個鄉鎮市的計程車行電話。

交通隊組長李安景表示，提袋裝打包的剩菜，好提也好看，希望藉由該貼心舉動，提醒酒客叫小黃回家，而不要冒險酒駕。

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