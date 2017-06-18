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稻作倒伏發芽 雲林各農會做好搶割大作戰

稻作倒伏泡水已有發芽情況，天氣放晴農民可能搶割，農會做好因應措施。（記者黃淑莉攝）

2017-06-18  18:43

［記者黃淑莉／雲林報導］兩波豪雨造成雲林稻作倒伏、落花生發芽嚴重，農委會今天公告雲林水稻、落花生為現金救助及低利貸款地區，受災超過20％的農民即日起到28日可到各公所申報，另因應天氣放晴後搶割情況，各農會已協調鄰近碾米廠、農會協助，西螺農會24小時收穀。

收穀量最大的西螺農會總幹事廖錦富指出，農會已協調嘉義、台南、台中及彰化等地農會協助，並調度10部35公噸連結車待命，只要農民交穀量增加即轉運到協助農會處理，且農會24小時都有人留守收穀，農民若時間太晚可先打電話告知。

大埤鄉農會總幹事吳錦涼表示，大埤稻作面積約3000公頃，豪雨前收割不到7成，加上大雨稻作倒伏發芽，天氣放晴農民一定搶割，農會這幾天已協調嘉義好幾處碾米廠幫忙，保證一定會收稻穀。

斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，農會碾米廠有兩處入口，且已協調北部碾米廠量多時直接轉運，不會讓農民無處繳穀。

二崙鄉農會祕書吳曜宇強調，稻穀太濕烘乾時要增加十多小時，農會與其他碾米廠談好，農會再晚都會收穀，農民不用擔心。

廖錦富說，濕度太高烘乾機無法運轉，且價格較差，呼籲農民不要搶割，至少要等雨停半天後再收割，以免影響收益。

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  • 兩波豪雨雲林稻作倒伏發芽，農委會公告雲林水稻為現金救助地區，另天晴後農民可能搶割，各農會已做好因應措施。（記者黃淑莉攝）

    兩波豪雨雲林稻作倒伏發芽，農委會公告雲林水稻為現金救助地區，另天晴後農民可能搶割，各農會已做好因應措施。（記者黃淑莉攝）

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