豪雨釀農損 單週菜價漲超過1成

2017-06-18 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕本月的連兩波梅雨鋒面為全台帶來不少農業災損，據農委會指出，今日台北平均批發菜價和上週同期相比，漲了超過1成，不過後續仍要持續關注雨勢對菜價的影響。

本週在連日豪雨影響下，農業產物損失已接近千萬元，其中超過5成都集中在雲林縣，其次則是台中、嘉義縣市等處。

據農委會指出，今天台北平均批發菜價為32.6元/公斤，台北果菜批發市場到貨量約1400公噸，與上週的28.7元相比，漲幅約超過1成，仍屬價格合理範圍，不過後續仍要看接下來的鋒面雨勢影響而定。