半年檢舉逾30次 食品行油煙惡臭逼瘋鄰居

2017-06-18 18:27

〔記者張安蕎／新北報導〕新北土城區一間製造牛油的「歐迪農產食品行」，長期排放油煙惡臭，周邊住戶、工廠不堪其擾，近半年已撥打1999檢舉逾30次，食品行曾被環保局開罰10萬元，但因後續複查合格，屬為合法製油，每週平均仍有4天排放油煙，周邊工廠老闆苦不堪言，投訴媒體及議員服務處，「真的臭到凍未條！」

歐迪農產食品行位於亞洲路工業區，但店址緊鄰住宅大樓，不定時排放油煙，影響約16間工廠及百戶住家，受害陳姓老闆說，「聞到會讓人作嘔、身體不適！」嚴重影響工作心情，不僅員工抱怨連連，還有工廠因此招不到新人，專作窗簾的店家，產品也都沾滿油煙味，工廠們曾集結抗議，要求食品行改善，未料對方態度囂張，自稱「有錢不怕罰」、「盡管來檢舉」，讓他們深感不平。

受害丁姓老闆指出，曾撞見食品行排放血水，運送腸肚、內臟、帶毛髮的牛肉等材料，未使用冷藏車，而是普通廂型車，提煉出來的牛油，竟提供給食品大廠、麻辣鍋業者等，衛生安全堪慮，且食品行曾謊稱工作日期，閉門佯裝未營業，甚至拆除門牌，刻意不裝設招牌，讓相關單位不易稽查。記者實地到場，該食品行閉門未營業，但仍可在5公尺外聞到濃重的油臭味。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪指出，稽查發現該食品行有地面牆壁不潔、未做消毒、食材放在地下等缺失，要求改善後，已於4月25日複查合格。環保局環保稽查科長許銘志說，去年7月至今已接獲40多通檢舉電話，每案皆有到場處理，該食品行領有合法污染源許可證，曾發現其排放管道與許可證內容不符，依違反空氣污染防制法開罰10萬，複查後確認改善完成，另分別於去年8月、今年5月執行周界異味檢測，皆屬合格，由於投訴不斷，擬於7月再安排檢測。

面對種種批評，食品行負責人陳本逸指出，「我們是合法工廠，稽查也都合乎規範，希望周邊工廠別再打擾他營業，尤其住在工業區的住戶，當初買房就應考慮到會有異味！」他也澄清，牛油完全以「當天現宰的牛肉」製造，絕無衛生問題。