高雄台29線臨11便道 今晚7點預警性封閉

2017-06-18 17:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕由於氣象情資顯示，高雄山區仍將有間歇性強降雨發生機率，公路總局甲仙工務段考量夜間視線不佳，為避免突發性落石砸傷人車，台29線那瑪夏至五里埔（臨11）便道今晚7點起，將再預警性封閉，預計明天上午9點再開放通行。