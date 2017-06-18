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無開發價值 南市水雲溫泉鑽探告段落

市府在舊水雲國小旁的溫泉鑽探結果出爐，出水量無開發價值，目前已封井。（記者王涵平攝）

2017-06-18  17:49

〔記者王涵平／台南報導〕地方殷殷期待的水雲溫泉開發計畫，在舊水雲國小旁的鑽探結果出爐，出水量無開發價值，南市觀光旅遊局表示將辦理說明會，聽取地方對溫泉開發的意見。

日治時期曾發現蘊藏豐富天然氣的水雲里，初步分析當地泉脈與關子嶺溫泉、六重溪溫泉同屬六重溪地層，具有溫泉蘊藏可能性。觀旅局去年2月選定舊水雲國小旁進行鑽探，經過1年來鑽探深度千餘公尺，因出水量相當小，目前已經封井，規劃為監測井。

由於水雲溫泉開發計畫從原南縣時代就提出，水雲里長陳福松透過各種機會爭取，終於在去年順利啟動，鑽探期間陳福松幾乎天天到場關切進度，地方也相當關心鑽探結果。

觀旅局去年在舊水雲國小旁委託鑽探深度約在800至1200公尺，若具溫泉開發效益，計畫結合周邊景點，推動相關開發計畫，但結果出爐，地方難掩失望，建議是否繼續評估其他鑽探點。

觀旅局表示，正式鑽探報告完成後將前往地方召開說明會，聽取在地對於溫泉開發的意見。此外，成功大學人文社會科學中心認養舊水雲國小規劃為「教育工作基地整備與調查計畫」核心場域，完成部分空間修繕等工作，23日將邀請各界在舊水雲國小召開座談會，聽取地方對於地方發展與產業未來的願景。

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